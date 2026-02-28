Pokémon GO: Mega-Calamanero Konter – Die besten Angreifer im Raid-Guide

Pokémon GO bringt Mega-Calamanero. Die besten Konter gegen das Pokémon zeigen wir euch hier.

Euer Freund Mega-Calamanero treibt anlässlich der globalen Kalos-Tour in Pokémon GO sein Unwesen.

Es erscheint am Sonntag, den 1. März 2025 weltweit – also am zweiten Tag des Tour-Events.

Wir zeigen euch, welche Konter ihr am besten gegen Mega-Calamanero einsetzt und welche Typen besonders effektiv gegen das Pokémon sind.

Schwächen von Mega-Calamanero: Mega-Calamanero gehört zu den Typen Unlicht und Psycho. Damit ist es laut Elemente-Liste besonders schwach gegen Angriffe des Typen Käfer. Auch mit Fee-Attacken kann man ihm gut zusetzen.

Mega-Calamanero besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere
  2. Mega-Skaraborn mit Käfertrutz und Vielender
  3. Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere
  4. Mega-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere
  5. Donarion mit Käferbiss und Kreuzschere
  6. Axantor mit Zornklinge und Kreuzschere
  7. Ramoth mit Käferbiss und Käfergebrumm
  8. Cavalanzas mit Käferbiss und Vielender
  9. Genesect mit Zornklinge und Kreuzschere
  10. Katagami mit Zornklinge und Kreuzschere
  11. Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere
  12. Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere
  13. Infernopod mit Käferbiss und Käfergebrumm
  14. Cerapendra mit Käferbiss und Kreuzschere
  15. Sichlor mit Zornklinge und Käfergebrumm
Das solltet ihr beachten: Gleich zwei Punkte sind interessant.

  • Die Crypto-Versionen der genannten Angreifer sind noch besser, wenn verfügbar.
  • Auch Feen-Angreifer haben eine Stärke gegen Mega-Calamanero, sind aber trotzdem deutlich schwächer als die Käfer-Kollegen. Optionen im Fee-Bereich wären beispielsweise Mega-Guardevoir, Xerneas, Zacian in der Königsform oder Crypto-Guardevoir. Aber: Haltet euch am besten an die Käfer.

Kann Calamanero Shiny sein? Ja, es sollte möglich sein, Calamanero auch als Shiny zu fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit zwei Trainern sollte Mega-Calamanero im Mega-Raid zu besiegen sein, ab drei Trainern wird es einfacher. Das gilt allerdings nur für reguläre Mega-Raids. Sollte das Pokémon in Super-Mega-Raids auftauchen, werden mehr nötig sein. Alles zu Super-Mega-Raids lest ihr hier.

