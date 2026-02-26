Pokémon GO: Alle Inhalte der Kalos-Tour 2026 – Super-Mega-Raids, Shinys, Legendäre

Pokémon GO: Alle Inhalte der Kalos-Tour 2026 – Super-Mega-Raids, Shinys, Legendäre

In Pokémon GO geht es nach Kalos! Die große Kalos-Tour 2026 startet dieses Wochenende. Was steckt drin?

Wann startet die Kalos-Tour? Die globale Version der Kalos-Tour findet am 28. Februar und 1. März 2026 statt. Sie läuft jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Zuvor gab es zwei lokale Versionen des Events, in Los Angeles (USA) und Tainan (Taiwan).

Was ist die Kalos-Tour? Die GO-Touren in den letzten Jahren liefen immer am Anfang des Jahres und stellten dann die Pokémon einer bestimmten Region in den Vordergrund. Nun ist Kalos aus den Spiele X / Y sowie Legenden Z-A an der Reihe.

Kostet das Event Geld? Es gibt bei dem Event kostenlose Inhalte, aber auch welche, die es nur mit einem Ticket gibt, das dann im Shop verfügbar ist.

Was steckt in der Kalos-Tour 2026 in Pokémon GO?

Wir zeigen euch die Inhalte der Kalos-Tour mit Ticket und ohne Ticket.

Ohne Ticket

  • Die neuen Super-Mega-Raids starten weltweit. Dort trefft ihr auf Mega-Dragoran.
  • Mega-Calamanero und Mega-Sarzenia erscheinen im Spiel.
  • Erhöhte Shiny-Chance auf vier kostümierte Pokémon: Pikachu, Igamaro, Fynx und Froxy
  • Neue Shinys: Resladero, Clavion und Gramokles
    • Gramokles trefft ihr in Raids
    • Clavion und Resladero sind in 10-km-Eiern, mit erhöhter Shiny-Chance
  • Raids bringen:
    • Kostüm-Pikachu
    • Gramokles
    • Xerneas
    • Yveltal
    • Außerdem können Pokémon aus Raids besondere Hintergründe haben, wenn ihr Glück habt.
  • Ihr trefft an beiden Tagen in stündlich wechselnden Abständen auf die unterschiedlichsten Mega-Pokémon in Mega-Raids.
  • Es gibt stündlich wechselnde Habitate mit unterschiedlichen Pokémon in der Wildnis.
  • Die Eier bringen:
    • 2 km: Larvitar, Kindwurm, Tanhel, Kaumalat
    • 5 km: Flabébé (verschiedene Varianten)
    • 10 km: Kangama, Skaraborn, Resladero, Clavion
  • Im Rauch erscheinen Icognito A, K, L, O und S
  • Mega-Entwicklungen erhalten einen WP-Schub
  • Eier brauchen nur die halbe Brüt-Distanz
  • Bis zu sechs Spezialtausche pro Tag
  • 50 % günstigere Sternenstaubkosten beim Tauschen

Zudem wird es einen Fokus auf das Routen-Feature in Pokémon GO geben. Dort trefft ihr auf verschiedene Flabébé-Varianten, könnt aber auch Zygarde-Zellen und Mateo-Begegnungen bei 25 Routen pro Tag erhalten.

Mit Ticket

  • Erhöhte Shiny-Chance
  • Schnappschuss-Überraschungen mit Latias und Latios
  • Eine Spezialforschung mit dem Thema Mega-Finale
  • Eine befristete Forschung mit Coiffwaff und dessen unterschiedlichen Frisueren
  • Eine Meisterwerk-Forschung mit Shiny-Diancie
Was passiert noch? Der November geht auf sein Ende zu und der Dezember naht. Damit könnt ihr euch schonmal auf die kommende Season in Pokémon GO vorbereiten. Die nennt sich „Wertvolle Pfade“ und hat einiges an Inhalten an Bord. Alle Informationen zu Wertvolle Pfade in Pokémon GO findet ihr hier.

