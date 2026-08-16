Ihr sucht Zygarde-Zellen und wollt seine Form ändern? Wir zeigen euch im Guide, wie das in Pokémon GO funktioniert.

Das Pokémon Zygarde kann in Pokémon GO seine Form ändern. Dazu sind Werkzeuge wie der Zygarde-Würfel und auch Zygarde-Zellen notwendig.

Wir zeigen euch alles, was wir zu dem Pokémon und seinen Formen wissen müsst. Sobald weitere Informationen von Trainern zusammengetragen werden, aktualisieren wir den Artikel für euch.

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Zygarde-Zellen finden

Wo findet man Zellen? Mit dem neuen Routen-Feature in Pokémon GO könnt ihr selbst Routen erstellen oder erstellten Wegen von anderen Trainern folgen. Es ist die einzige Möglichkeit, wie ihr gerade Zygarde-Zellen finden könnt.

Routen findet ihr bei dem “In der Nähe”-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klickt es an und wählt dann den Reiter “Routen”.

Wenn ihr Glück habt, dann erscheinen bei euch Routen in der Nähe. Wählt eine von ihnen aus, um der Route zu folgen. Geht dann zum Startpunkt und folgt der vorgegebenen Route, die ihr im Spiel seht.

Auf eurem Weg habt ihr die Chance, die leuchtend grünen Zygarde-Zellen auf dem Boden zu finden.

Ganz wichtig ist: Ihr müsst die Zellen dann antippen, wenn ihr sie im Spiel seht. Sie werden nicht automatisch gesammelt.

Wenn ihr eine Zelle findet, wird sie in eurem Würfel gesammelt. Je nach Form benötigt ihr unterschiedliche Mengen der Zellen.

Tipps zum Finden von Zygarde-Zellen

Spieler wie Reddit-Nutzer ufovictim teilen ihre Tipps und Beobachtungen mit der Community:

Update: Mit diesem Trick verpasst ihr nie wieder eine Zygarde-Zelle

Mit diesem Trick verpasst ihr nie wieder eine Zygarde-Zelle Zellen sind SEHR SELTEN

Nach aktuellen Informationen erhaltet ihr maximal 3 Zellen pro Tag

Pro Route erhaltet ihr pro Tag maximal eine Zelle. Lauft ihr dieselbe Route mehrfach pro Tag, bringt sie keine weiteren Zellen

Die genauen Spawn-Chancen von Zellen sind unbekannt

Routen haben keine Garantie, euch Zellen zu bringen

Angeblich soll es “Superzellen” geben, die euch 3 Zellen gleichzeitig geben

Ob ihr eine Route schnell oder langsam abschließt, hat keine Auswirkungen auf das Finden von Zellen – geht in der Geschwindigkeit, die euch passt

Wenn eine Zelle auf der Karte erscheint, ist sie nahe an der Route zu finden

Am besten stellt ihr die Helligkeit eures Smartphones sehr hoch, um die Zelle, die hellgrün leuchtet, besser zu sehen

Ihr müsst die Zellen antippen, um sie einzusammeln. Nach dem Sammeln erhaltet ihr eine Nachricht. Wenn ihr die Nachricht nicht seht, könnt ihr in eurer Sammlung Zygarde aufrufen, um die Menge eurer gesammelten Zellen zu sehen

Zygarde-Würfel

Den Würfel erhaltet ihr in der Spezialforschung „Von A bis Zygarde“ bei Kapitel 3. Er ist dafür da, eure gesammelten Zellen zu speichern.

Würfel, Zelle und Zygarde in der Übersicht

Form von Zygarde ändern

Wie ändert man die Form? Um die Form von Zygarde zu ändern, benötigt ihr Zygarde-Zellen. Je nachdem, wie viele ihr davon besitzt, könnt ihr andere Formen aktivieren.

Euer Zygarde findet ihr in der Spezialforschung „Von A bis Zygarde“.

Was kosten die Formen? Die Optimumform von Zygarde kostet insgesamt 250 Zellen. Ihr müsst also vielen Routen folgen, um die finale Form von Zygarde zu erhalten.

Für 50 Zellen könnt ihr die 10%-Form zur 50%-Form ändern

Es kostet dann 200 weitere Zellen, um die 50%-Form zur Optimumform zu ändern

Habt ihr bereits die Optimumform, könnt ihr gegen Bonbons und Sternenstaub zur 10%-Form und 50%-Form wechseln

Wie gefällt euch die Mechanik zum Ändern der Form von Zygarde und habt ihr schon eine Lieblingsform, die ihr unbedingt aktivieren wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Eine Übersicht von regionalen Pokémon in Pokémon GO und wo ihr sie findet, gibt es auch bei uns.