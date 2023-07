Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was kosten die Formen? Nach ersten Informationen soll die Optimumform insgesamt 250 Zellen kosten (via Pokeminers.com ). Ihr müsst also vielen Routen folgen, um die finale Form von Zygarde zu erhalten.

Wo findet man Zellen? Mit dem neuen Routen-Feature in Pokémon GO könnt ihr selbst Routen erstellen oder erstellten Wegen von anderen Trainern folgen.

Das Pokémon Zygarde kann in Pokémon GO seine Form ändern. Dazu sind Werkzeuge wie der Zygarde-Würfel und auch Zygarde-Zellen notwendig.

Ihr sucht Zygarde-Zellen und wollt seine Form ändern? Wir zeigen euch im Guide, wie das in Pokémon GO funktioniert.

