Ihr sucht Zygarde-Zellen und wollt seine Form ändern? Wir zeigen euch im Guide, wie das in Pokémon GO funktioniert.
Das Pokémon Zygarde kann in Pokémon GO seine Form ändern. Dazu sind Werkzeuge wie der Zygarde-Würfel und auch Zygarde-Zellen notwendig.
Wir zeigen euch alles, was wir zu dem Pokémon und seinen Formen wissen müsst. Sobald weitere Informationen von Trainern zusammengetragen werden, aktualisieren wir den Artikel für euch.
Zygarde-Zellen finden
Wo findet man Zellen? Mit dem neuen Routen-Feature in Pokémon GO könnt ihr selbst Routen erstellen oder erstellten Wegen von anderen Trainern folgen. Es ist die einzige Möglichkeit, wie ihr gerade Zygarde-Zellen finden könnt.
Routen findet ihr bei dem “In der Nähe”-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klickt es an und wählt dann den Reiter “Routen”.
Wenn ihr Glück habt, dann erscheinen bei euch Routen in der Nähe. Wählt eine von ihnen aus, um der Route zu folgen. Geht dann zum Startpunkt und folgt der vorgegebenen Route, die ihr im Spiel seht.
Auf eurem Weg habt ihr die Chance, die leuchtend grünen Zygarde-Zellen auf dem Boden zu finden.
Ganz wichtig ist: Ihr müsst die Zellen dann antippen, wenn ihr sie im Spiel seht. Sie werden nicht automatisch gesammelt.
Wenn ihr eine Zelle findet, wird sie in eurem Würfel gesammelt. Je nach Form benötigt ihr unterschiedliche Mengen der Zellen.
Tipps zum Finden von Zygarde-Zellen
Spieler wie Reddit-Nutzer ufovictim teilen ihre Tipps und Beobachtungen mit der Community:
- Update: Mit diesem Trick verpasst ihr nie wieder eine Zygarde-Zelle
- Zellen sind SEHR SELTEN
- Nach aktuellen Informationen erhaltet ihr maximal 3 Zellen pro Tag
- Pro Route erhaltet ihr pro Tag maximal eine Zelle. Lauft ihr dieselbe Route mehrfach pro Tag, bringt sie keine weiteren Zellen
- Die genauen Spawn-Chancen von Zellen sind unbekannt
- Routen haben keine Garantie, euch Zellen zu bringen
- Angeblich soll es “Superzellen” geben, die euch 3 Zellen gleichzeitig geben
- Ob ihr eine Route schnell oder langsam abschließt, hat keine Auswirkungen auf das Finden von Zellen – geht in der Geschwindigkeit, die euch passt
- Wenn eine Zelle auf der Karte erscheint, ist sie nahe an der Route zu finden
- Am besten stellt ihr die Helligkeit eures Smartphones sehr hoch, um die Zelle, die hellgrün leuchtet, besser zu sehen
- Ihr müsst die Zellen antippen, um sie einzusammeln. Nach dem Sammeln erhaltet ihr eine Nachricht. Wenn ihr die Nachricht nicht seht, könnt ihr in eurer Sammlung Zygarde aufrufen, um die Menge eurer gesammelten Zellen zu sehen
Zygarde-Würfel
Den Würfel erhaltet ihr in der Spezialforschung „Von A bis Zygarde“ bei Kapitel 3. Er ist dafür da, eure gesammelten Zellen zu speichern.
Form von Zygarde ändern
Wie ändert man die Form? Um die Form von Zygarde zu ändern, benötigt ihr Zygarde-Zellen. Je nachdem, wie viele ihr davon besitzt, könnt ihr andere Formen aktivieren.
Euer Zygarde findet ihr in der Spezialforschung „Von A bis Zygarde“.
Was kosten die Formen? Die Optimumform von Zygarde kostet insgesamt 250 Zellen. Ihr müsst also vielen Routen folgen, um die finale Form von Zygarde zu erhalten.
- Für 50 Zellen könnt ihr die 10%-Form zur 50%-Form ändern
- Es kostet dann 200 weitere Zellen, um die 50%-Form zur Optimumform zu ändern
- Habt ihr bereits die Optimumform, könnt ihr gegen Bonbons und Sternenstaub zur 10%-Form und 50%-Form wechseln
Wie gefällt euch die Mechanik zum Ändern der Form von Zygarde und habt ihr schon eine Lieblingsform, die ihr unbedingt aktivieren wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.
Eine Übersicht von regionalen Pokémon in Pokémon GO und wo ihr sie findet, gibt es auch bei uns.
Deine Meinung ist uns wichtig!
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Kommentare
Wenn man 250 Zellen gefunden hat, bekommt man keine weiteren.
Ist bekannt, ob man nochmal ein Zygarde bekommt?
Das kann ich bestätigen. Hab auch schon mal Zellen auf einmal erhalten
sorry aber von den zellen weit und breit nichts zu sehen und wieder einmal sind wir dorfspieler absolut benachteiligt bei dieser doch so tollen neuerung man fühlt sich wiedereinmal verarscht
Was hat das denn mit Dorf vs Stadt zu tun? Selbst in großen Städten wie Hamburg, Köln oder München findest du kaum bis keine Routen.
Der einzige unterschied ist, dass du als Dörfler 100% deine eigenen Routen einreichen musst, während es in der Stadt mit Glück jemanden gibt der dir das abgenommen hat.
so, nun ist das einreichen(wenn frei geschaltet)kinderleicht, auch für Dörfler, alles was du brauchst ist 1 Stop.
ansichtssache in den Städten wesentlich bessere möglichkeiten als auf dem dorf das ist nun mal so
Ja, aber bei den Routen ist auch so einiges schief. Bei uns am Stadtrand kenne ich auch erst seit dem Fest 4 Routen. Eine davon habe ich selbst angelegt, die war auch innerhalb von Minuten im Spiel. Andere Routen sind in der Reviewhölle, wobei eine auch ne hohe Abdeckung mit einer anderen in der Gegend hat.
Trotzdem habe ich von 5 Routengängen nur eine Zelle. Ist halt selten. Was wahrscheinlich dazu führt, dass ich das Feature dann auch seltener nutze. Wie schon den Abenteuerrauch. Da hat mich das Spiel zum Pokefest schön geärgert. Endlich mal so nen legendäres Pokemon im Rauch. Beim ersten Mal, war meine Handyuhr wiedermal leicht falsch, also war der Vogel direkt wieder weg. Am nächsten Tag tauchte er wieder auf. Genau auf nen Pokestop, an dem ich gerade vorbeilief, 5 Versuche den anzuklicken, und dann war der wieder weg. Bugs sind teil des Spiels.
Zellen sind nicht selten, aber es gibt wohl einen Bug (ich weiß lustig, weil Routen mehr Bugs haben als alles andere) mit android.
mit nem I Phone bekommst du zu 80-90% eine Zelle/Route, Cap 1 Zelle/Route/Tag, Cap max 3 Zellen/Tag, rückwärts gehen zählt nicht als neue Route.
Die Tipps hier funktionieren und habe ich schon vorher zum Teil im Kommentarbereich gepostet.
wenn man auf der Route ist, mit autocatcher fängt(Display aus), spawnt eine mögliche Zelle erst dann wenn du in die App schaust(so spiele ich)Kurz vor Ende App schließen und neu starten (falls man keine Zelle gefunden hat), sollte sie nicht auftauchen,die Route pausieren und einige Meter über das Ende hinaus gehen(oft ist eine Zelle am Ende die man verpasst, wenn man die Route nicht pausiert, weil man sie ungewollt beendet
Ich kann es dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich mal Routen laufe, bekomme ich mit den oben genannten Tipps recht Zuverlässig Zellen. Ohne try harder zu sein oder täglich Routen zu laufen habe ich trotzdem schon fast 50Zellen
Ob es 100% 1Zelle gibt kann ich nicht bestätigen, da ich das mit dem Pausieren erst seit 3-4 Tagen nutze(seither habe ich aber von 5 Routen 5 Zellen erhalten)… könnte daher gut sein.