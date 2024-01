Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2024: Die große Release-Liste

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle neuen Online-Spiele, die 2024 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oder Switch erscheinen.

Welche Games findet man in der Liste? Es stehen nur Spiele in der Liste, von denen die Entwickler selbst den Release für 2024 angekündigt haben. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.

Zahlreiche Erweiterungen für verschiedene Online-Spiele

Neben den Releases kommen 2024 einige Erweiterungen und neuer Content auf euch zu. Und gerade für MMORPG-Fans wird es ein großartiges Jahr. So soll es für Lost Ark von Januar bis April monatlich neue Inhalte geben, Black Desert bekommt den zweiten Teil des Updates. Und was Final Fantasy XIV betrifft, ist bislang nur bekannt, dass im Sommer 2024 die neue Erweiterung „Dawntrail“ erscheinen soll.

The Elder Scrolls Online bekommt am 3. Juni 2024 die neue Erweiterung Gold Road für den PC. Dort erwarten euch neue Story-Inhalte, 3 neue Gebiete und das Schriftlehre-Feature. Der DLC wird am 18. Juni 2024 für PlayStation und Xbox nachgereicht.

Am 3. Juni bekommt Destiny 2 mit „Die Finale Form“ den letzten DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga, der auf allen Plattformen veröffentlicht wird. Der DLC soll die härteste Herausforderung sein, der sich ein Spieler in Destiny 2 stellen kann.

Auch für Guild Wars 2 könnte eine neue Erweiterung kommen, da für das aktuelle Add-on Secrets of the Obscure, das im Sommer 2023 erschien, noch 3 Updates geplant sind, und alles darauf hindeutet, dass im Sommer/Herbst 2024 die nächste Erweiterung erscheint. Genaue Details dazu gibt es jedoch noch nicht.

Und für Der Herr der Ringe Online wird es ebenfalls eine neue Erweiterung geben. Im Herbst 2024 soll ein nicht näher spezifiziertes Add-on erscheinen, das 4 neue Regionen, eine Instanzgruppe und einen Schlachtzug bringt.

Für World of Warcraft soll dieses Jahr die nächste Erweiterung mit dem Namen „The War Within“ kommen, die auf der BlizzCon 2023 angekündigt wurde. In der Erweiterung reisen die Helden in die Tiefen von Azeroth und besuchen neue und bekannte Völker.

Ende 2024 soll außerdem die Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4 erscheinen, inklusive neuer Region und neuer Klasse, die naturverbunden sein soll, also passend für das kommende Dschungel-Setting.

Ein paar Titel sind Überbleibsel aus 2023

Für die wenigsten Titel unserer Liste steht bisher ein konkretes Release-Datum fest, für andere wurde der geplante Release schon von 2023 auf 2024 verschoben:

Blue Protocol, Throne and Liberty und Odin: Valhalla Rising waren die 3 MMORPGs, auf die ihr euch 2023 am meisten gefreut habt. Allerdings wurden alle 3 verschoben und sollen voraussichtlich 2024 kommen.

The Division Heartland soll eine Mischung aus Extraction-Shooter und Survival-Game werden – auch hier war der Release schon für 2023 geplant.

„Skull and Bones“ wurde das erste Mal 2016 angekündigt, 2022 sollte es erscheinen, aber daraus wurde nichts. Auch der geplante Release im März 2023 konnte nicht eingehalten werden. Das ließ die Community zweifeln, ob es überhaupt erscheinen soll.

Auch für XDefiant gab es bereits mehrere Termine, an denen der Multiplayer-Shooter eigentlich erscheinen sollte, seit dem die Playtests im Sommer 2023 gestartet sind. Zuletzt war die Veröffentlichung für Ende September oder Mitte Oktober 2023 geplant.

Wenn alle diese Spiele in diesem Jahr erscheinen, könnte dies dennoch eine ansprechende Mischung aus Koop, Multiplayer, Survival und MMORPGs bieten. Insbesondere MMORPG-Fans dürften durch die zahlreichen Erweiterungen voll auf ihre Kosten kommen.

Was sagt ihr zum kommenden Spiele-Jahr? Auf welche Titel freut ihr euch besonders? Und auf welches Game freut ihr euch über 2024 hinaus?