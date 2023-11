WoW kündigt neue Erweiterung „The War Within“ auf der BlizzCon an

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung? Gefällt Euch das, was ihr bisher zum neuen Addon gesehen habt?

Wann erscheint The War Within? Ein Release-Datum für die neue Erweiterung wurde noch nicht genannt, außer “nächstes Jahr”. Es ist aber davon auszugehen, dass der Release im 3. oder 4. Quartal 2024 stattfindet. Sobald es ein offizielles Release-Datum gibt, werden wir darüber berichten.

Worum geht’s in der Erweiterung? In der neuen Erweiterung reisen die Helden in die Tiefen von Azeroth und besuchen neue und bekannte Völker. Etwa die Irdenen oder auch die Neruber, die dort leben.

