Vor dem Start von Remix Mists of Pandaria erfüllt Blizzard den größten Wunsch der WoW-Community

Nach dem Battle-Royale-Modus Plunderstorm steht im Mai 2024 das nächste Experiment für World of Warcraft auf dem Programm. Damit euch für das zeitbegrenzte Level-Event rund um Mists of Pandaria ausreichend Charakterplätze zur Verfügung stehen, erfüllt Blizzard einen oft genannten Wunsch aus der Community.

Was für ein Event ist für WoW geplant? Knapp eine Woche nach dem Release von WoW-Patch 10.2.7 startet WoW Remix: Mists of Pandaria. Dabei handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Ereignis, bei dem ihr mit frisch erstellten Stufe-10-Charakteren durch die gesamte Pandaren-Erweiterung leveln könnt.

Zum beschleunigten Level-Erlebnis auf Stufe 70 gehören dabei auch die Dungeons sowie Raids von Mists of Pandaria – also auch der Thron des Donners oder die ikonische Schlacht um Orgrimmar.

Meistern könnt ihr diese dank anpassbarer Ausrüstung, die euer Alter Ego spürbar stärken soll. Zudem könnt ihr euch über alle MoP-Inhalte hinweg frische Belohnungen und Beutestücke verdienen – darunter Transmogs, Mounts und spezielle Erfolge, die nach dem Event zu Heldentaten werden.

Welcher Wunsch kam aus der Community? Man mag es kaum glauben, doch gibt es viele WoW-Spieler, die nach fast 20 Jahren an die maximale Obergrenze von 60 Charakteren pro Account stoßen. Diese „Viel-Twinker“ müssten also erst einmal einen Azeroth-Abenteurer löschen, um an Remix: Mists of Pandaria teilnehmen zu können.

Entsprechend oft lasen wir nach der Ankündigung des Events auf Reddit, im offiziellen Forum sowie auf Social Media die Bitte der Spieler, ob Blizzard die maximale Zahl der erstellbaren Charaktere nach oben schrauben könnte.

Und was macht Blizzard? Nun, die Entwickler hatten in der ersten Version der offiziellen Ankündigung des Events sogar einen Nebensatz eingebaut, in dem bereits von einer Anhebung der Charakterplätze die Rede war. Dieser Satz verschwand jedoch durch ein späteres Update von Blizzard.

Entsprechend verwirrt zeigten sich die Spieler, die das mitbekommen hatten, im offiziellen WoW-Forum. Kommt die Anhebung: Ja, nein, vielleicht?! Vor wenigen Stunden sorgte Community Manager Kaivax endlich für Klarheit:

„Mit dem Patch Dunkles Herz werden wir die maximale Zahl von Charakteren, die ihr auf einem WoW-Account erstellen könnt, von 60 auf 65 anheben.“

Viele Spieler feiern diese Ankündigung. Es gibt aber auch Vereinzelte, die anmerken, dass fünf zusätzliche Charakterplätze mit Blick auf die kommende Erweiterung The War Within zu wenig sein könnten. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die angepasste Tour durch Pandaria? Verratet es uns in den Kommentaren!

