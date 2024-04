WoW: Patch 10.2.7 kommt früher als gedacht, auch Mists of Pandaria startet bald

Der nächste Patch von World of Warcraft ist schon fast da. Nur noch wenige Tage, dann geht’s in das Update 10.2.7.

In World of Warcraft schauen alle auf den kommenden Mittwoch, denn dann startet die 4. und damit letzte Saison von WoW: Dragonflight. Alle Dungeons kommen noch einmal zurück und auch in die alten Raids geht es ein weiteres Mal, während gleichzeitig der Outdoor-Content wieder lohnenswerter gemacht wird.

Doch auch der nächste Patch, das Update 10.2.7, ist nur noch wenige Tage entfernt. Schon Anfang Mai geht es los.

Wann erscheint der Patch? Der Patch 10.2.7 Dunkles Herz erscheint am 8. Mai 2024, also in knapp 2 Wochen. Wie üblich erscheint der Patch auf den amerikanischen Realms bereits einige Stunden vorher und damit bereits am 7. Mai.

Was steckt im Patch? Der Patch bringt einige neue Quests, die sich sowohl mit der neuen Elfenstadt Bel’ameth beschäftigen, als auch mit Xal’atath, die langsam aber sicher die Ereignisse von „The War Within“ einleiten wird.

Zusätzlich dazu gibt es für Draenei und Trolle endlich Questreihen, um die Traditionsrüstungen freizuschalten.

Obendrauf gibt es noch ein paar kleine Verbesserungen, wie neue Haarfarben für Menschen von Kul Tiras und Questreihen aus Dragonflight, die bisher eine bestimmte Ruhm-Stufe benötigten, sind jetzt sofort verfügbar.

Xal’atath beginnt bald mit ihren Taten – erste Quests gibt’s in Patch 10.2.7.

Wann erscheint WoW Remix: Mists of Pandaria? Nur etwas mehr als eine Woche nach dem Launch von Patch 10.2.7 geht auch WoW Remix: Mists of Pandaria an den Start – nämlich ab dem 16. Mai 2024. Das ist recht ungewöhnlich, da es sich dabei um einen Donnerstag handelt und nicht, wie sonst üblich, um einen Mittwoch nach den Wartungsarbeiten. Der Launch findet weltweit gleichzeitig statt, sodass ihr euch zur selben Zeit wie der Rest der weltweiten WoW-Spielerschaft in die kurzweilige Pandaria-Variante stürzen könnt.

Was heißt das für The War Within? Auch wenn sich aus der Veröffentlichung des letzten Patches nur bedingt ableiten lässt, wann denn die nächste Erweiterung The War Within erscheint, kann man das doch als Anhaltspunkt nehmen. Wenn man davon ausgeht, dass Blizzard versucht rund alle 8 bis 12 Wochen einen neuen Patch zu bringen, dann müsste der Pre-Patch von The War Within, also Patch 11.0, Ende August erscheinen. Das würde sich auch mit dem Ende von WoW Remix: Mists of Pandaria decken – denn der Modus soll laut Datamining bis Mitte August laufen.

Habt ihr Lust auf den Patch 10.2.7? Oder wartet ihr lieber auf den Release von The War Within?

Mehr zur neuen Erweiterung gibt es hier: Satte 3 neue Trailer!