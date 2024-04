WoW erklärt euch einige der wichtigsten Features von The War Within in drei neuen Trailern

In World of Warcraft soll diesen Sommer die nächste Erweiterung starten. Jetzt gab es zu „The War Within“ drei Trailer, die jeweils ein neues Feature der Erweiterung in den Fokus stellen.

The War Within ist die neue Erweiterung für World of Warcraft. Diese soll irgendwann im Sommer erscheinen. Mit der Erweiterung startet im Spiel die große Weltenseele-Saga, die dann über drei Erweiterungen hinweg erzählt werden soll.

Die Erweiterung The War Within bringt neue Features, die sich sowohl an Fans des Multiplayers, als auch an Solo-Abenteurer richten. Drei große Feature wurden im Zuge der Alpha-Testung jetzt in kurzen Trailer vorgestellt und erklärt:

Die Tiefen

Was bringt dieses Feature? Die Tiefen sind unter der Oberfläche liegende Schatzgewölbe. Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die zahlreichen Höhlen und Gänge werfen, die ihr in den Tiefen entdecken könnt. Gemeinsam mit einem NPC-Begleiter könnt ihr euch in die Tiefen stürzen und diese erforschen.

In den Tiefen besiegt ihr alleine oder mit bis zu vier Mitspielern Bosse und könnt epische Endspiel-Beute ergattern.

Die Kriegsmeuten

Was bringt dieses Feature? Das neue Feature Kriegsmeuten ermöglicht accountweiten Fortschritt, den sich eure Charaktere fraktionsunabhängig teilen können. Auch die Ruffraktionen- und Ruhmstufen sind dann übergreifend für die ganze Kriegsmeute.

Dieses Feature ermöglicht es euch auch Gegenstände ganz einfach zu lagern und dann mit all euren Charakteren zu nutzen. Für Spieler, die gerne viele Charaktere, aber nicht immer genug Zeit für alle haben, wird dies ein recht nützliches Feature.

Dynamisches Fliegen

Was bringt dieses Feature? Der letzte Trailer stell das dynamische Fliegen vor, welches in World of Warcraft: Dragonflight eingeführt wurde.

Mit der neuen Erweiterung kommen dann überarbeitete Flugtiere, die auch dynamisch fliegen können. Dazu liefert euch The War Within viele neue Rennstrecken, um euer Flugerlebnis noch besser zu machen. Ihr erhaltet dabei die Möglichkeit, zwischen dem dynamischen und klassischen Fliegen zu wechseln.

Wenn ihr noch mehr über die neue Erweiterung von World of Warcraft erfahren wollt, solltet ihr euch den Anspielbericht von unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz durchlesen: WoW: The War Within angespielt – Auf der vergeblichen Suche nach der MMORPG-DNA