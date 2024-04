Die 5 absurdesten Bugs, die es in WoW jemals gab

World of Warcraft ist voller Fehler – kein Wunder, in 20 Jahren kommt vieles zusammen. Die 5 absurdesten Bugs und Glitches stellen wir euch hier vor.

Mit seinen inzwischen knapp 20 Jahren Lebenszeit hat World of Warcraft eine ganze Menge erlebt. Von der guten alten „Vanilla“-Variante bis hin zum aktuellen Addon „Dragonflight“ wurde das Spiel ständig verändert, weiterentwickelt und verbessert.

Doch diese Änderungen brachten so manches Mal einige Probleme mit sich. Bugs, Exploits und Glitches schlichen sich immer mal wieder in das Spiel und sorgten für kuriose Zwischenfälle, an die viele WoW-Veteranen sich noch heute mit breitem Grinsen oder nostalgischem Lächeln erinnern.

Fünf dieser sonderbaren Fehler wollen wir euch hier vorstellen.

1. XP-Verlust – Charakter levelt rückwärts

In MMORPGs aus den letzten Jahrzehnten gab es häufig verschiedene Mechaniken zur Bestrafung. Eine der ärgerlichsten dieser Art: Der Verlust von gewonnenen Erfahrungspunkten, die manchmal sogar ein Level-Up rückgängig machen konnten.

World of Warcraft hatte sich zum Release bewusst gegen solche bestrafenden Mechaniken entschieden, die den Spielspaß trübten. Dennoch hat mindestens ein Spieler schon das Erlebnis gemacht, dass sein Charakter urplötzlich mehrere Level verloren hatte.

Geschrumpft statt gewachsen – einem Helden ist das passiert.

Die Rede ist von Saurzan und der Bug trat kurz nach dem Launch von Patch 8.0 auf. Saurzan wollte an einigen PvP-Schlachtfeldern teilnehmen, um seinen Charakter von Stufe 98 auf 99 zu leveln.

So ganz hat das allerdings nicht geklappt. Denn als Saurzan aus dem ersten Schlachtfeld nach Orgrimmar zurückkam, traute er seinen Augen nicht. Sein Magier hatte nicht Stufe 99 erreicht – sondern war auf Stufe 94 zurückgefallen.

Das führte auch zu der kuriosen Situation, dass der Charakter Kleidung am Körper trug, die er gar nicht verwenden konnte, weil sie eine höhere Level-Anforderung besaß. Die entsprechende Rüstung war rot markiert und demnach „inaktiv“.

Blizzard konnte den Fehler schnell beheben und das korrekte Level zurückholen – doch dieser Magier dürfte damit der einzige sein, der jemals aktiv „rückwärts gelevelt“ ist.

2. Spieler konnten Druiden zähmen

Ein weiterer Bug dreht sich um Druiden. Auch wenn Shadowlands sicher nicht als die beliebteste Erweiterung in die Geschichte von WoW eingegangen ist, hat sie doch einige nennenswerte Erinnerungen erschaffen.

Eine davon war kurz nach dem Launch des ersten Raids „Schloss Nathria“. Hier konnte man beim Boss „Jäger Altimor“ eine ganz besondere Halskette ergattern.

Die Halskette konnte Druiden zähmen.

Die Kette erlaubte es dem Träger, zahlreiche Wildtiere in der offenen Welt per Gedankenkontrolle zu übernehmen und so für einige Minuten einen Begleiter an der Seite zu haben, der im Kampf unterstützt. Eine passende Belohnung für einen Kampf, der gegen einen Bestienmeister ausgetragen wird.

Was man bei den Entwicklern aber offenbar übersehen hatte: Das Schmuckstück war auf alle Tiere anwendbar.

Druiden gezähmt – ein langer Traum von Jägern wurde kurz wahr.

„Alle Tiere“ bedeutete in dem Fall auch Druiden in Tiergestalt. Wenn man also in einem Duell mit einem Druiden war oder ein Mitglied der anderen Fraktion getroffen hat, konnte man diese Spieler zähmen. Sie verloren dann die Kontrolle über ihren Charakter und folgten dem Benutzer der Halskette treu ergeben.

Blizzard hat den Fehler wenige Stunden nach der Öffnung des Raids bemerkt und behoben. Doch für ein paar Stunden konnten Spieler Druiden zu ihren Untertanen machen.

3 weitere kuriose Vorfälle und Bugs gibt’s auf Seite 2.