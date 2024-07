3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

WoW-Kurzfilm: Kriegsbringer: Jaina – Daughter of the Sea (original)

In frühen Jahren reiste sie an der Seite von Arthas und half ihm bei der Erforschung der Seuche, die Lordaeron heimsuchte. Später gewann sie schnell an Macht, lernte teilweise sogar von der großen Magierin Aegwynn.

Sylvanas ist in der Bewertung relativ weit unten, weil ein großer Teil ihrer Macht auf „geliehene“ Stärke zurückgeht. Ihre mehrfache Rettung vor dem Tod kam durch die Val’kyr und auch ihre abnormalen Kräfte während Battle for Azeroth bezog sie vor allem vom Kerkermeister, der ihr auch die Kraft gab, den Lichkönig Bolvar zu bezwingen und Saurfang mit einer einzigen Attacke zu töten.

