WoW: Ära, Hardcore, Saison der Entdeckungen und Cataclysm – das müsst ihr über Classic wissen

Für World of Warcraft gibt es mittlerweile mehrere Versionen von Classic. Doch welche Unterschiede gibt es zwischen Ära, Hardcore, Saison und Cataclysm? Welche Classic-Version ist für welchen WoW-Fan geeignet? Und welche Regeln gelten auf den verschiedenen Servern? MeinMMO fasst euch das Wichtigste zu WoW Classic zusammen.

Welche Classic-Versionen von World of Warcraft gibt es aktuell? Für Fans nostalgischer WoW-Inhalte gibt es derzeit die folgenden Versionen des MMORPGs:

Ära-Server von WoW Classic

WoW Classic Hardcore

WoW Cataclysm Classic

Saison der Entdeckungen von WoW Classic

Was alle vier Versionen von WoW Classic gemeinsam haben: Es reicht ein aktives WoW-Abo, um Zugriff auf sämtliche Classic-Inhalte zu erhalten. Die aktuelle Erweiterung Dragonflight (oder das kommende Addon The War Within) müsst ihr nicht besitzen.

Als der Wechsel von WoW Classic zu WoW Burning Crusade Classic auf dem Programm stand, schuf Blizzard die Möglichkeit, Classic-Charaktere auf die neu geschaffenen Ära-Server zu transferieren. Das war für alle Fans von Vanilla-WoW interessant, die keine Lust auf die Neuerungen des Scherbenwelt-Abenteuers hatten.

Welche Regeln gelten in WoW Classic Ära? Die Ära-Server bleiben auf dem Stand der letzten Classic-Phase, in der unter anderem der Naxxramas-Raid seine Pforten öffnete. Dort könnt ihr also sämtliche Classic-Inhalte in eurem eigenen Tempo erleben. Wobei es knifflig sein kann, ausreichend Mitspieler für Raids und Dungeons zu finden.

Neue Inhalte sind für die Ära-Server von WoW Classic zwar nicht geplant, doch hat Blizzard im Jahr 2023 zumindest das oft kritisierte PvP-Ehre-System überarbeitet. So ist es jetzt beispielsweise nicht mehr möglich, durch Inaktivität euren erspielten Rang zu verlieren.

Wie WoW Classic entstanden auch die Hardcore-Server durch den Einsatz der Community.

Hierbei handelt es sich um Variante der Ära-Server von WoW Classic, die im August 2023 um Hardcore-Regeln erweitert wurde. Hardcore bedeutet:

Charaktere haben nur ein Leben. Wenn ihr sterbt, dann bleibt ihr tot. Eine Wiederbelebung ist nicht möglich. Ihr könnt den toten Charakter jedoch auf einen normalen Ära-Server transferieren, um diesen dort weiterzuspielen.

Es gelten besondere Einschränkungen: Paladine können keinen Ruhestein benutzen, während sie Gottesschild oder Segen des Schutzes aktiviert haben.

Es gibt Duelle auf Leben und Tod: Mit /makgora fordert ihr einen anderen Spieler dazu heraus. Der Verlierer bleibt tot, der Gewinner bekommt einen Stapel von „Ohrenkette“, einem Buff der eure Tötungen anzeigt.

Wie sieht es hier mit den Spielerzahlen aus? Genaue Daten gibt es zwar keine, doch sind die Hardcore-Server deutlich beliebter als die normalen Ära-Server. Sicherlich liegt das an dem besonderen Nervenkitzel. Im Juni 2024 hatte es erst wieder einen Schlachtzug aus Charakteren der Maximalstufe im Geschmolzenen Kern erwischt.

Hier könnt ihr euch den Hardcore-Wipe des WoW-Raids anschauen:

Anders als bei den statischen Ära-Servern entwickeln sich die progressiven Classic-Realms seit Jahren weiter. Auf WoW Classic folgte Burning Crusade Classic, dann Wrath of the Lich King Classic. Im Mai 2024 kam es schließlich zum Ausbruch von Todesschwinge sowie dem Start von Cataclysm Classic.

Wie funktioniert diese Classic-Variante? Das Prozedere ist seit Jahren vergleichbar: Blizzard nutzt den letzten Content-Patch einer Erweiterung als Basis, da es mit diesem die wenigsten Bugs sowie die beste Klassen-Balance gab. Die großen Features, die im Laufe der Erweiterung auf den Servern gelandet sind, werden im Classic-Pendant jedoch im Zuge mehrerer Phasen freigeschaltet.

Die vorbereitende Phase von Cataclysm Classic brachte beispielsweise die Goblins und Worgen, den Beruf der Archäologie, die überarbeiteten Versionen von Kalimdor sowie den Östlichen Königreichen und die Transmogrifikationssammlung.

Der Cinematic-Trailer für WoW Cataclysm Classic macht Lust auf mehr:

Zum Launch folgten dann die Schlachtzüge Thron der Vier Winde, Pechschwingenabstieg und Bastion des Zwielichts, aber auch die Level-Phase von 80 bis 85, sieben hochstufige Dungeons, die PvP-Zone Tol Barad und mehr.

Wie sehen die kommenden Phasen von Cataclysm Classic aus?

Im Juli 2024 soll es zum Aufstieg der Zandalari kommen (Zul’Aman und Zul’Gurub feiern als 5-Spieler-Dungeons ihr Comeback)

Für Oktober 2024 plant Blizzard den Sturm auf die Feuerlande (mit dem gleichnamigen Raid und der Daily-Zone Geschmolzene Front)

Im Januar 2025 schlägt die Stunde des Zwielichts (mit dem Drachenseele-Raid und drei neuen Dungeons in den Höhlen der Zeit)

Beachtet, dass sich Blizzard auf den progressiven Classic-Servern die Freiheit nimmt, mal kleinere, mal größere Anpassungen vorzunehmen. Nach aktuellem Stand wird es in WoW Cataclysm Classic beispielsweise keine LFR-Raidsuche geben, die seinerzeit mit Patch 4.3 ins Spiel kam.

Mit den Saisons von WoW Classic präsentiert euch Blizzard eine stark angepasste Version von Vanilla-WoW, die eigenen Regeln gehorcht und euch deutlich schneller durch die verschiedenen Inhaltsphasen führt, als es seinerzeit in Vanilla-WoW der Fall gewesen ist.

Die erste Saison der Meisterschaft kam noch recht konservativ daher, mit kleineren Neuerungen in den Raid-Instanzen von WoW Classic. Deutlich anders spielt sich bisher indes die aktuelle Saison der Entdeckungen.

Was macht die Saison der Entdeckungen aus?

Die aktuelle Saison von WoW Classic schaltet immer nur einen Teil der Level-Phase frei, wobei jede Phase ein eigenes Endgame mitbringt (mit einem altbekannten Level-Dungeon, der in eine 10- oder 20-Spieler-Raid-Instanz verwandelt wird, sowie ein besonderes PvP- oder PvE-Event).

Durch die neuen Klassen-Runen sowie frische Ausrüstungsteile wird die alte Vanilla-Meta über den Haufen geworfen, zudem gibt’s mehr Klassen, die Heiler- oder Tank-Aufgaben übernehmen können.

Sobald die Saison das Stufe-60-Endgame erreicht, sind völlig neue Inhalte geplant.

Wie sieht der weitere Fahrplan für die Saison der Entdeckungen aus? Aktuell liegt die Maximalstufe bei 50 und wer dieses Level erreicht hat, kann sich in den 20-Spieler-Raid im Tempel von Atal’Hakkar begeben. Alternativ wartet in einigen Classic-Zonen das Event Alptraumeinfälle auf mutige Azeroth-Helden.

Die nächste Phase soll im Sommer 2024 starten und euch auf Stufe 60 führen. Schon jetzt ist klar, dass der Geschmolzene Kern ein 20-Spieler-Raid werden soll. Welche Inhalte mit Phase 5 im Herbst 2024 kommen, ist bislang unbekannt.