Durch Online-Spiele können soziale Bindungen aufgebaut werden. Immerhin verbringt man in virtuellen Welten viel Zeit, vor allem in MMORPGs. Eine neue Doku auf Netflix zeigt jetzt die emotionale Geschichte eines Spielers, der, trotz schwerer Krankheit, in WoW eine Gemeinschaft finden konnte.

Um welche Doku geht es? Mats Steen war ein Junge aus Norwegen, der durch seine Krankheit, Muskeldystrophie Duchenne, körperlich eingeschränkt war. Seine Muskulatur baute durch die Erkrankung stetig ab. Mit 25 verstarb Mats Steen an den Folgen seiner Krankheit.

Im stetigen Verlauf seiner Erkrankung hatte Mats Steen es schwer, ohne Hilfe am sozialen Leben teilzunehmen. Doch an einem Ort brauchte er keine Hilfe und konnte ein Leben leben, bei dem er sogar viele Freunde fand: World of Warcraft. Die neue Dokumentation, Das fantastische Leben des Ibelin auf Netflix, zeigt einen Einblick in das Leben von Mats Steen und wie WoW ihm geholfen hat.

Die Doku ist jetzt erschienen und viele Spieler aus WoW scheinen von der Doku so berührt zu sein, dass sie ihm auch im Spiel nun ihren Tribut zollen.

Einen Trailer zur Doku findet ihr hier:

Viele Spieler gedenken Ibelin jetzt auch in WoW

Was passiert in WoW? Wie der Journalist Matt Neglia auf x.com postete, treffen sich unzählige Spieler aktuell am Grab von Matts-Figur Ibelin in World of Warcraft. Dort legen sie Blumen hin und zünden Kerzen für den verstorbenen Spieler an.

Das Besondere dabei ist, dass die angezündeten Kerzen nur 15 Minuten halten und die Spieler laut Neglia versuchen, den Tribut dauerhaft aufrechtzuerhalten. Um sich die Kerzen zu besorgen, müssen die Spieler an einen bestimmten Ort reisen, denn Kerzen können nicht zwischen Spielern geteilt werden.

Dabei zitiert Neglia noch die Eltern von Mats, die passend zum Thema in einem Interview sagten, dass Mats oft darüber sprach, dass er in Erinnerung bleiben möchte. Auch Community-Mitglieder reagieren unter dem X-Post berührt:

Eine Sache, die ich in den vielen Jahren, in denen ich dieses Spiel spiele, gelernt habe, ist, dass man sich innerhalb und außerhalb des Spiels IMMER an diejenigen erinnert, die von uns gegangen sind. RIP Ibelin User @Eldenrune auf x.com

Falls ihr selbst zum Grabstein von Ibelin wollt, dann müsst ihr zum Wald von Elwynn reisen.

Eine Doku, die auch für Leute außerhalb von WoW interessant ist

Worum geht es in der Doku? Die Geschichte von Mats Steen wurde 2019 schon in einem Artikel von BBC erwähnt. Mats Steen hat trotz seiner Krankheit ein Leben führen können, und zwar in WoW. Daher auch der Titel der Dokumentation, denn sein Ingame-Charakter hieß Ibelin. In WoW konnte er viele Freunde finden, die sich nach seinem Tod bei seiner Familie gemeldet haben.

Die Doku wird durch mehrere Stile erzählt. Zum einen gibt es Interviews mit der Familie, die die Geschichte aus ihrer Sicht erzählen. Zusätzlich dazu gibt es Auszüge aus einem Blog von Mats Steen, der über sein Leben als Mats und sein Leben als Ibelin erzählt. Auch Mails von WoW-Freunden von Mats, die nach der Nachricht seines Todes an die Familie geschickt wurden, werden gezeigt.

Seine Community aus WoW hat auch ein Archiv mit den meisten Geschichten mit Ibelin, wodurch man sein WoW-Leben nachkonstruieren konnte.

Neben alten Aufnahmen der Familie, die Mats in vielen Abschnitten seines Lebens zeigt, wird in der Doku auch viel in World of Warcraft selbst erzählt. Mit Clips aus dem Spiel und dem Charakter von Mats, die allesamt animiert wurden, spielt die Doku einige Geschichten nach.

Die Doku kommt sowohl bei Kritikern als auch bei Usern auf Rotten Tomatoes gut an. Bei aktuell 45 Reviews liegt der Kritiker-Score bei 98 %. Bei weniger als 50 Reviews liegt der User-Score bei 95 %. Die positiven Wertungen geben einen Hinweis darauf, dass die Dokumentation respektvoll mit der Darstellung von Mats und seinem Leben umgeht.

Wo kann man die Doku schauen? Die Dokumentation läuft seit dem 25.10.2024 auf Netflix und kann im Abo angeschaut werden. Das fantastische Leben des Ibelin zeigt, wie groß der Einfluss von Online-Communitys sein kann. Mehr zu Ibelin findet ihr hier: Eine herzzerreißende Geschichte aus der Community von WoW landet bald auf Netflix