WoW feiert das größte Event aller Zeiten, bringt heute großen Patch zum 20. Geburtstag

Bis wann sind die Inhalte verfügbar? Wer alle Belohnungen ergattern will, kann sich dafür ein wenig Zeit lassen. Denn das Event ist nicht nur für wenige Wochen, sondern gleich mehrere Monate aktiv. Bis zum 7. Januar 2025 halten die Feierlichkeiten an, sodass alle mehr als genug Zeit haben sollten, sich die gewünschten Belohnungen zu verdienen.

Was gibt es noch? Abgesehen von den Neuerungen gibt es auch viele der bereits gewohnten Inhalte früherer Jubiläums-Events. Das heißt, dass Weltbosse in Form der Alptraumdrachen auf der ganzen Welt auftauchen und auch der PvP-Modus „Korraks Rache“ für das Alteractal zurückkehrt.

Was sind die Highlights? Der Großteil des Events findet in Tanaris statt, vor den Höhlen der Zeit. Hier haben die Bronzedrachen – und jede Menge andere Figuren – ihre Zelte aufgeschlagen und feiern den Geburtstag. Zu den wichtigsten Dingen, die es bei diesem Event gibt, gehören:

World of Warcraft feiert seinen 20. Geburtstag. Seit zwei Jahrzehnten gibt es Blizzards MMORPG inzwischen und anlässlich dieses Jubiläums gibt es eine Menge zu feiern – und das kann man ab jetzt auch im Spiel spüren. Denn der neueste Patch dreht sich nahezu ausschließlich um dieses Jubiläum und bringt zahlreiche Belohnungen, die ihr euch in den nächsten Wochen und Monaten verdienen könnt.

In World of Warcraft ist die Feierlaune ausgebrochen. Der Patch 11.0.5 ist jetzt live und lockt mit zahlreichen, temporären Inhalten.

