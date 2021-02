Wer WoW: Classic weiterspielen will, muss den Server wechseln

Ihr wollt WoW: Classic weiterspielen und habt keine Lust auf Burning Crusade? Dann müsst ihr aktiv werden und den Realm wechseln.

Schon vor der BlizzConline hat Blizzard die Zukunft für WoW: Classic durch einen Leak verkündet. Wie bereits im Vorfeld von vielen Spielern und Fans vermutet, geht die Reise weiter mit „Burning Crusade Classic“. Doch wie findet der Übergang in die neue Erweiterung statt? Was passiert mit den Spielern, die weiter nur Classic spielen wollen? Wir verraten, wie alles ablaufen wird.

Das passiert mit den aktuellen Realms: Wer aktuell auf einem Classic-Server spielt und gerne dabei sein möchte, wenn „Burning Crusade“ an den Start geht, der muss nichts weiter tun. Sämtliche Realms wechseln mit dem Release von BC auf die neue Erweiterung und bekommen dann die frischen Features spendiert. Das sind neue Talente, das Level-Cap steigt auf Stufe 70 und die Scherbenwelt wird zugänglich gemacht.

Wie kann man weiter Classic spielen? Wer absolut keine Lust auf die Scherbenwelt hat und lieber ewig in einem WoW: Classic weiterleben will, bei dem Naxxramas der finale Raid ist, der muss aktiv werden. Schon vor dem Release von Burning Crusade wird es die Möglichkeit geben, auf neue Realms zu transferieren, die dann ewig in der Classic-Ära verbleiben werden. Auf diesen Realms gibt es keinerlei Erweiterungen und sie bleiben auf dem aktuellen Stand, wie man ihn aus Classic kennt.

Wörtlich heißt es aus dem Leak:

Vor dem Release von Burning Crusade Classic, können sich Spieler von WoW Classic entscheiden, ob sie jeden ihrer Charaktere mit dem Rest ihres Realms in die Ära von Burning Crusade übergehen lassen oder ob sie weiterhin die originalen Inhalte von WoW Classic auf neuen Realms der Classic-Ära spielen wollen.

Kostet der Transfer etwas? Das ist nicht bekannt und geht aus dem Leak nicht hervor. Es wird allerdings spekuliert, dass dieser Transfer innerhalb einer bestimmten Zeit kostenlos sein wird, da Spieler ja zwangsweise eine Entscheidung treffen müssen. Sicherlich wird es dazu noch mehr Informationen geben, sobald die BlizzCon gestartet ist.

Wann muss man sich entscheiden? Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht. Es ist allerdings naheliegend, dass diese Entscheidung vor dem Release von Burning Crusade Classic gefällt werden muss.

Andernfalls könnten Charaktere bereits Daten (wie Items, Talente, etc.) aus Burning Crusade besitzen, was einen Transfer verkomplizieren könnte. Spieler sollten sich also schon jetzt langsam überlegen, ob sie Burning Crusade spielen oder ewig in Classic bleiben wollen.

Werdet ihr eure Charaktere auf einen „ewigen“ Classic-Realm schieben? Oder habt ihr richtig Bock auf „Burning Crusade Classic“ und werdet euch in die Scherbenwelt stürzen?