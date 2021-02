WoW: So leakte Blizzard 2 Highlights zur BlizzCon 2021 schon 30 Stunden vorm Start

Activision Blizzard steht vor der BlizzCon 2021, doch durch einen technischen Fehler sind schon zwei Highlights zu World of Warcraft bekannt geworden. Blizzard selbst hat durch einen Fehler zwei „Blue Posts“ und Screenshots veröffentlicht. Sie verraten schon jetzt die wichtigsten Neuerungen bei WoW und WoW Classic.

Dieser Fehler Blizzards sorgt gerade für Schlagzeiten: Mehr als 30 Stunden vorm Start der BlizzCon 2021 am Freitag, dem 19.2., sind Informationen an die Öffentlichkeit gelangt, die offenbar als große Enthüllungen für World of Warcraft geplant waren:

Blizzard datiert eigenes Presse-Kit 9 Jahre zu früh

Wie kommen diese Leaks zu Stande? Blizzard hat die eigenen Press-Kits für WoW und WoW Classic geleakt. Auf der offiziellen, frei zugänglichen Seite, bei der sich Journalisten normalerweise Bilder für WoW runterladen können, waren plötzlich die neuen Bilder für World of Warcraft zu sehen, die Blizzard offenbar für die BlizzCon 2021 vorbereitet hatte.

Allerdings waren die Bilder auf den 7.6.2012 datiert – also um 9 Jahre zu früh. Weil dieses Datum schon abgelaufen ist, konnten die Bilder bereits öffentlich gesehen werden.

Dann haben sich gleich Fans und Fanseiten auf die Bilder und Berichte gestürzt. Die Neuigkeiten verbreiteten sich sofort im Netz.

Mittlerweile sind die Einträge von der Seite verschwunden. Aber die Informationen sind jetzt frei verfügbar und im Netz: Es kursieren die offiziellen Blue Posts und zahlreiche Screenshots.

Diese Auswirkungen hat das auf die BlizzCon: Die Auswirkungen sind ziemlich ernst, immerhin hat man hier zwei Highlights der BlizzCon bereits mehr als 30 Stunden vorweggenommen.

Ein wichtiger Grund, sich die BlizzCon anzuschauen, hat sich für Fans von WoW zumindest erledigt.

Das Erstaunliche ist es, dass der Leak diesmal von Blizzard selbst kommt und so früh. Normalerweise entstehen solche Leaks durch Fehler von Journalisten oder einzelnen, lokalen Zweigstellen von Blizzard, die etwa Social-Media-Posts falsch datieren.

Meistens kommen solche Leaks aber erst wenige Stunden vor dem Event zu Stande und nicht mit einem derart langen Vorlauf.

„Schwarzer Tag für Blizzard“

So sind die Reaktionen: Auf den bekannten Seiten zu WoW wird die News bereits kräftig diskutiert:

Allgemein freut man sich erstmal, dass WoW Classic weitergeht

Die Fans diskutieren schon die Details, wie genau TBC in Classic umgesetzt wird

Viele fordern, es sollten doch auch gleich die neuen Infos zu Diablo kommen

einige bemerken mitfühlend: Heute ist ein schwarzer Tag für Blizzard

Einen Bericht dazu, was sich in WoW Classic tut und wie Blizzard die Hochzeit von World of Warcraft neu aufleben lassen will, lest ihr hier auf MeinMMO:

