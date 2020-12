Jeder zweite von Euch fand WoW Classic richtig genial – aber nicht alle

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Patch 1.12 war ein Fehler, die Patches wie im Original wäre richtig gewesen. Und wenn nicht möglich, dann eben lassen oder Privatserver-Clients hernehmen. Wenn sie in TBC auch den letzten Content-Patch nehmen, wird das genau so ein Spaziergang und ich werds skippen. Jeder Patch war meist ein Nerf des alten Contents. Dazu kommt, die Spieler kennen die Mechaniken … 1.12 war ein Fehler und TBC wird genau so ein Fehler …

Allerdings gab es auch einige negative Kommentare. Mit 18 % (683 Stimmen) findet fast jeder 5. Spieler WoW Classic schrecklich und ist der Ansicht, es habe die Erinnerung an Classic beschmutzt. Der Release war aus ihrer Sicht ein Fehler. So schreibt Jan Mantel etwa:

Also ich bin der Meinung, dass der Zauber um Classic in unseren Köpfen durch die damals tolle Community entstanden ist. Das damalige WoW ist meiner Meinung nach nicht besser als Retail … aber die Menschen, die es spielten, waren es.

In den Kommentaren waren am stärksten jene Spieler vertreten, die sowohl positives als auch negatives zu berichten hatten und mit gemischten Gefühlen auf Classic schauen. Auch wenn mit 33 % der Stimmen (1.260 Stimmen) nur ein Drittel diese Meinung teilt, war das die deutlichste Gruppe in den Kommentaren.

Ihr habt fleißig an der Umfrage teilgenommen und mehr als 3.700 von euch haben uns verraten, was sie von WoW Classic halten. Hier ist das Ergebnis.

Eure Meinung zu WoW Classic wurde gehört. Ihr habt fleißig an der Umfrage teilgenommen. Wir verraten, was ihr gesagt habt.

