WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wie haben sie das gemacht? Im Gegensatz zu vielen anderen Raids hat sich die Gilde Progress den schwierigsten Flügel des Raids zuerst vorgenommen und die 4 Reiter zuerst bezwungen. Dadurch konnten sie noch Buffs vom Dunkelmond-Jahrmarkt nutzen, den einige der Raider noch aktiv hatten. Andere Gilden versuchten sich zuerst an den leichteren Vierteln, sodass ihnen am Ende die besonderen Welt-Buffs für die härtesten Kämpfe fehlten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Interessant ist die Zusammensetzung ihrer Gruppe. Mit satten 18 Kriegern besteht fast der halbe Raid aus dieser Klasse. Andere Klassen sind seltener vertreten gewesen – so gab es nur zwei Jäger und einen einzigen Druiden. Den Augenblick des Kills könnt ihr in diesem Video sehen:

Während viel Aufmerksamkeit aktuell auf der neuen WoW-Erweiterung Shadowlands liegt, gab es auch in WoW Classic ein großes Highlight. Wie von einigen Streamern prophezeit , ging das ein wenig im Shadowlands-Hype unter. Der finale Raid Naxxramas ging an den Start und bot den Spielern ein paar harte Kämpfe. Lange würde der Raid stehen, bevor die ersten Gilden gegen Kel’Thuzad bestehen könnte – so dachten viele. Doch es kam mal wieder ganz anders. Nach weniger als 1 ½ Stunden war Naxxramas gereinigt und Kel’Thuzad bezwungen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × eins = 7

Insert

You are going to send email to