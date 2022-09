WoW Classic bringt ein 14 Jahre altes Cinematic zurück, das immer noch für Gänsehaut sorgt

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Add-ons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Cla...

Vor 14 Jahren war der Todesritter in WoW viel härter als heute – Und WotLK Classic bringt ihn so zurück

Mit Wrath of the Lich King erhält WoW Classic zudem einige neue Inhalte, darunter:

Mit dem Release von WotLK Classic verschwindet The Burning Crusade vollständig. Die zweite Erweiterung wird dann nicht mehr spielbar sein . Blizzard behält sich vor, eventuell noch eine „Season of Mastery“ für TBC zu bringen. Aktuell gibt es dazu aber keine Infos.

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Mit WotLK kommt noch ein weiteres, legendäres Cinematic zurück – das erste in Spiel-Grafik, das WoW jemals hatte. In unserem Hub findet ihr alle Infos zu WotLK Classic .

Seit dem 31. August ist der Pre-Patch von Wrath of the Lich King in WoW Classic spielbar. Damit kommen neue Features für das Spiel und ein altes Cinematic zurück, das vor 14 Jahren vielen Gamern einen Schauer über den Rücken laufen ließ.

