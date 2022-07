Vor 14 Jahren war der Todesritter in WoW viel härter als heute – Und WotLK Classic bringt ihn so zurück

Mit Wrath of the Lich King erscheint noch 2022 die neue Erweiterung für WoW Classic. Zwar ist nichts an den Inhalten per se neu, aber viele von euch können sich vermutlich kaum noch daran erinnern, wie anders einige Dinge damals waren.

Seit einigen Wochen läuft die Beta von WotLK Classic und wer eingeladen wurde, kann sich schon jetzt ein Bild von den Inhalten machen. Wrath of the Lich King erschien im Original im November 2008, also vor fast 14 Jahren und gilt als eine der besten Erweiterungen von WoW.

Nordend stand als neue Kontinent offen, mit Stufe 80 konnte man sich vielen neuen Feinden und endlich auch Arthas stellen, dem superfiesen Oberschurken aus Warcraft 3. Eines der größten Features war aber der Todesritter als neue Klasse.

Todesritter (kurz „DK“) waren nicht nur die erste neue Klasse in WoW überhaupt, sondern auch die erste „Heldenklasse“. Damals begannen sie direkt auf Stufe 55, deutlich höher als die meisten anderen Helden.

Mit einem neuen Blog-Post erklärt Blizzard noch einmal, was die Todesritter eigentlich ausmacht. Und wer die Klasse von heute kennt, sollte sich darauf einstellen, sie noch einmal von Grund auf neu zu lernen. Denn in den 14 Jahren hat sich vieles getan.

Als kleine Erinnerung: Alles, was ihr zu World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Neuer Live-Action-Clip zu WoW schürt Hoffnung: „So muss eine Warcraft-Serie aussehen“ Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Todesritter waren früher deutlich komplexer – aber auch stärker

Das sind die Unterschiede: In der „guten alten Zeit“ von WotLK war vieles deutlich komplizierter. Zum einen waren da die Talente, die ähnlich in Dragonflight zurückkehren werden. Es gab deutlich mehr Punkte zu verteilen als heute in Shadowlands.

Beim Todesritter kam aber etwa dazu, dass die Bäume nicht eindeutig waren. Jede Spezialisierung konnte tanken und jede Schaden machen – anders als heute. Tatsächlich waren Frost-Tanks sogar mitunter weiter verbreitet als andere Spezialisierungen.

Wichtig war lediglich, eine Verteidigungswertung zu haben, die kritische Treffer von Gegnern verhindert und dazu die Frost-Präsenz. Ja, damals hatten Todesritter noch Präsenzen, ähnlich wie die Auren vom Paladin:

Blutpräsenz: Erhöht den verursachten Schaden um 15 % und heilt Euch in Höhe von 4 % Eures verursachten Direktschadens.

Frostpräsenz: Erhöht Eure Ausdauer um 8 %, Euren Rüstungsbonus durch Gegenstände um 60 %, verringert den erlittenen Schaden um 8 % und erhöht die verursachte Bedrohung.

Unheilige Präsenz: Erhöht das Angriffstempo um 15 %, das Bewegungstempo um 15 % und verringert die globale Abklingzeit für alle Fähigkeiten um 0,5 Sek.

Die „verbesserte Frostpräsenz“ war recht weit unten im Frost-Baum und äußerst nützlich für Tanks. Talentpunkte gabs am Anfang nur für spezielle DK-Quests.

Ähnlich sah es übrigens mit Runen aus. Es gab Frost-, Blut- und unheilige Runen. Viele Fähigkeiten brauchten eine bestimmte Kombination. Über Talente erhielt man auch Todesrunen, die allseits eingesetzt werden konnten – wie die Runen heute.

Dazu kommt Runenmacht, ebenfalls wie heute, die als Ressource für andere Fähigkeiten dient. Das alles erforderte aber deutlich mehr Planung und Koordination der eigenen Fähigkeiten, um möglichst alle Runen zwar durchgehend abklingen zu lassen, für den Notfall aber auch die richtigen Runen und genügend Runenmacht parat zu haben.

Klingt unfair? Geht so, denn anders als in der aktuellen DPS-Liste von WoW waren Todesritter damals so gut wie immer auf den ersten Plätzen. Selbst als Tank. Wer seinen DK spielen konnte, der war ein Top-DPS – eine Heldenklasse eben.

Wann kann ich WotLK Classic spielen? Bisher gibt es noch kein konkretes Release-Datum, aber WotLK Classic soll noch 2022 und laut Ion Hazzikostas auch vor Dragonflight erscheinen. Wann genau das sein wird, können wir aber noch nicht sagen. Aktuelle Schätzungen tippen auf Oktober.

Wer sich auf WotLK Classic vorbereiten will, sollte auf jeden Fall keinen Todesritter in Retail spielen. Die beiden Versionen unterscheiden sich einfach zu sehr voneinander.

Wusstet ihr noch, wie anders der Todesritter sich damals gespielt hat oder haben euch die Infos hier gerade an verdrängte Details erinnert? In unserem Quiz könnt ihr euer WoW-Wissen testen:

WoW-Quiz: Seid ihr Experte in World of Warcraft? Beweist euer Wissen