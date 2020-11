Mit dem Pre-Patch für die kommende Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands gab es bereits etliche Anpassungen an den Klassen und einen Level-Squish. Dementsprechend verändert sich auch das DPS-Ranking. Lest hier, wer aktuell die stärkste Klasse ist und erfahrt, wer in Shadowlands die Nase vorne hat.

Am 14. Oktober 2020 erschien der Pre-Patch für die neue Erweiterung Shadowlands und brachte unter anderem den Level-Squish mit sich. Eure Charaktere in Battle for Azeroth sind damit nun nur noch auf Stufe 50. Die Maximal-Stufe auf Shadowlands wird 60. Hier erfahrt ihr mehr zum Patch:

Zusammen mit dem Patch sind die mächtigen Verderbnis-Effekte verschwunden, die vielen Spezialisierungen ihre Stärke verliehen haben. Außerdem gab es noch einmal dicke Nerfs am Herzen von Azeroth und wichtigen Schmuckstücken.

Jetzt, mit Patch 9.0.2, ist Shadowlands in den Startlöchern und wird am 24. November erscheinen. Zeit, sich einmal anzusehen, was die einzelnen Klassen im Augenblick so leisten.

Dieser Artikel wurde im Juli 2018 erstmals veröffentlicht und am 20. November für den Pre-Patch von Shadowlands aktualisiert.

Das aktuelle DPS-Ranking im Pre-Patch 9.0.2

Ny‘alotha mit seinen zwölf Bossen und Endboss N‘zoth war der letzte Raid von Battle for Azeroth. Kurz vor der neuen Erweiterung haben sich noch viele Spieler zusammengefunden, um den Alten Gott noch einmal ins Grab zu schicken.

Durch den Level-Squish sind die Zahlen deutlich niedriger geworden. Wo vorher bis zu 100.000 DPS und mehr gefahren wurden, liegt der Schnitt jetzt in etwa bei 3.000 DPS. Vor allem Caster-Klassen sind im Augenblick noch besonders stark:

wdt_ID Platz Klasse DPS 1 1 Gebrechens-Hexer 3.410 2 2 Tierherrschafts-Jäger 3.334 3 3 Schatten-Priester 3.333 4 4 Unheilig-Todesritter 3.263 5 5 Gleichgewichts-Druide 3.167 6 6 Frost-Magier 3.136 7 7 Elementar-Schamane 3.097 8 8 Arkan-Magier 3.087 9 9 Dämonologie-Hexer 3.020 10 10 Gesetzlosigkeits-Schurke 2.875

Wir beziehen uns für diesen Artikel auf die Daten von warcraftlogs für Ny’alotha im heroischen Modus mit einem Percentile-Wert von 75 und über alle Gegenstandstufen hinweg (Stand: 20. November um 13:15 Uhr).

DPS-Ranking für Shadowlands – Welche Klasse ist in Schloss Nathria stark?

Wenn ihr wissen möchtet, welche Klassen sich im ersten Raid Schloss Nathria in Shadowlands gut spielen, gibt es auch hier bereits einige Zahlen. Die beziehen sich auf die Tester, die sich in der Beta den Schlachtzug angesehen haben.

Beachtet hierbei allerdings, dass nur vergleichsweise wenige Logs für die Statistik zur Verfügung stehen und Blizzard noch bis eine Woche vor Release die Balance der Klassen geändert hat. Endgültige Zahlen gibt es erst zum Erscheinen von Nathria am 10. Dezember. Mit dem Ranking von wowmeta habt ihr aber zumindest einen groben Vorgeschmack auf die stärksten Klassen:

wdt_ID Platz Klasse DPS 1 1 Täuschungs-Schurke 4.410 2 2 Zerstörungs-Hexer 3.840 3 3 Treffsicherheits-Jäger 3.760 4 4 Frost-Magier 3.610 5 5 Arkan-Magier 3.260 6 6 Schatten-Priester 3.280 7 7 Dämonologie-Hexer 3.240 8 8 Gebrechens-Hexer 3.200 9 9 Gesetzlosigkeits-Schurke 3.200 10 10 Verwüstungs-Dämonenjäger 3.160

Einen großen Teil der Stärke erhalten die Klassen durch die neuen Pakte in Shadowlands sowie durch die zurückgekehrten legendären Ausrüstungen. Die gewähren euch neue Fähigkeiten oder verstärken vorhandene.

Allerdings gibt es auch hier noch Anpassungen. Den stärksten Pakt hat Blizzard erst kurz vor Release noch einmal generft und einen „absolut besten Pakt“ gibt es ohnehin nur auf dem Papier.

Wenn ihr euch noch auf Shadowlands vorbereiten wollt, solltet ihr bis zum Release die starke Beute von den raren Bossen in Eiskrone farmen. Die hat Gegenstandstufe 110 und ist damit nur etwas schlechter als der Loot aus dem heroischen Ny‘alotha. So steht eurer Reise durch die Schattenlande nichts mehr im Weg.

Sobald Schloss Nathria erscheint, werden wir dieses Ranking um eine kurze Beschreibung jedes Bosses sowie den stärksten Klassen für jeden Kampf im Detail erweitern. Wenn ihr mehr zum neuen Addon wissen möchtet, findet ihr in unserem Special auf MeinMMO alle Informationen zu Features und Story von Shadowlands.