Die 5 MMORPGs mit den meisten Zuschauern auf Twitch

Wofür lohnt es sich zuzuschauen? In Black Desert kann man vor allem Spieler bewundern, die am PvP teilnehmen, bestimmte Highlevel-Spots grinden oder um die ersten Plätze im Level-Ranking kämpfen. Immerhin gibt es für jede Region (EU/NA/Korea) und für jede Klasse einen Spieler mit dem höchsten Level überhaupt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worum geht es hier? In diesem Artikel möchten wir euch die MMORPGs vorstellen, die auf Twitch am beliebtesten sind. Dazu haben wir auf die durchschnittliche Zuschauerzahl der letzten 30 Tage (19. Mai bis 18. Juni) geschaut und ein Ranking aufgestellt ( via Sullygnome ).

Insert

You are going to send email to