MMORPG stellt 10 Jahre nach Release neuen Rekord auf – Hat mehr Spieler als New World und Lost Ark zusammen

Old School RuneScape ist ein besonderes Phänomen. Das MMORPG wurde 2013 veröffentlicht und spiegelt den Stand des Spiels von 2007 wider. In den letzten Jahren erfreute es sich immer größerer Beliebtheit und mit einem Event konnte es nun sogar einen starken Spieler-Rekord aufstellen.

Wie viele Leute zocken Old School RuneScape? Am 15. November kam das MMORPG auf einen Peak von 185.123 gleichzeitigen Spielern. Das ist beeindruckend, vor allem wenn man das Alter und die Grafik des Spiels bedenkt.

Old School RuneScape übertrifft damit deutlich die beiden Spiele von Amazon kombiniert, deren Spielerzahlen man gut auf SteamDB ablesen kann. New World kam am selben Tag auf einen Peak von 30.681 und Lost Ark auf 58.021.

Zudem ist das MMORPG aktuell das große Zugpferd für den Entwickler Jagex. Das moderne RuneScape kam am selben Tag nur auf einen Peak von 31.802 Spielern.

Ist dies nur eine Momentaufnahme? Nicht wirklich. Zwar sorgt derzeit ein Event dafür, dass die Zahlen nach oben schießen, doch insgesamt erlebt RuneScape einen positiven Trend.

Waren 2015 insgesamt nur 75.000 Spieler im Peak in beiden Titel kombiniert online, waren es 2019 schon 140.000. Nach den Rekord-Jahren durch Corona ging die Zahl zwar nach unten, doch zumindest Old School RuneScape erlebt aktuell einen sehr positiven Trend und knackt regelmäßig die 120.000 Spieler im Alleingang.

Die komplette Entwicklung der Spielerzahlen könnt ihr euch in diesem (zugegebenermaßen kleinen) Graphen anschauen. Er stammt von der Seite MisplacedItems, die alle 5 Minuten die Spielerzahlen der offiziellen Webseite abfragt und dokumentiert. Der rote Balken stellt die Gesamtzahl dar, hellblau ist OSRS und gelb das moderne RuneScape:

Old School RuneScape ist beliebt und erfolgreich, begeistert mit neuer Season

Wie steht es derzeit um das MMORPG? Sehr gut. 2021 feierte das Spiel seinen Release auf Steam und ist dort das mit Abstand bestbewertete MMORPG. Mit 91 % positiven Reviews und immerhin 2.300 Spielern im Peak kann es auf der Plattform von Valve auftrumpfen.

Lob gibt es besonders für die tiefgreifenden Mechaniken und die sprichwörtliche Karotte, die das MMORPG einem ständig vor die Nase hält. So werde man schnell süchtig und würde immer wieder zurückkommen, auch nach längeren Pausen.

Ein wichtiger Faktor sind dabei die verschiedenen Skills, die man grinden kann, sowie die Ironman-Modes, bei denen man auf sich allein gestellt ist und teilweise sogar ohne zu sterben durch die Inhalte kommen muss.

Auch das aktuelle Event Leagues IV: Trailblazer Reloaded geht in diese Richtung. Dort könnt ihr euch in einer Art Season einen Charakter erstellen, diesen besonders schnell leveln und durch verschiedene Herausforderungen bringen. Am Ende der Season wird der Charakter zwar gelöscht, doch es gibt besondere Belohnungen, die dem Account erhalten bleiben.

Zuletzt macht das Spiel zudem Schlagzeilen mit der Abstimmung über den ersten neuen Skill seit dem Release 2013. Über 150.000 Fans nahmen an der Debatte teil und diskutierten stellenweise hitzig über die Vor- und Nachteile.

Zwischen den Entwicklern und der Community gibt es eine sehr enge Bindung, die ebenfalls eine wichtige Rolle bei dem Erfolg von Old School RuneScape spielt. Jedes neue Feature muss 75 % Zustimmung bei den Spielern bekommen, ehe es umgesetzt wird.

Außerdem veranstaltet Jagex jedes Jahr das RuneFest, bei dem neue Inhalte vorgestellt und Spieler und Content Creator geehrt werden. Ich selbst war bei dem Event 2019 dabei:

