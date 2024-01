Spieler findet ultra-seltenes Item in uraltem MMORPG, hat nur einer vor ihm geschafft

So kommentiert zum Beispiel der User DewDropDreamer3 unter dem Reddit-Post: „1/100,000,000 Chance? Du solltest Lotto spielen! Andererseits, wer braucht echten Reichtum, wenn du einen glänzenden schwarzen Stein in einem 2001 Medieval-Clicking-Simulator haben kannst?“

Das mehr oder weniger Traurige daran ist, dass der Onyx zwar selten, aber eigentlich gar nicht so wertvoll ist. Zwar kann man aus dem Stein mächtigen Schmuck herstellen oder ihn gut verkaufen, aber auch das ist beides nicht so überwältigend, wie man bei einer solchen Rate vermuten würde.

Was macht den Fund so besonders? Der ungeschliffene Onyx ist ein sehr seltenes Item in dem MMORPG. Bis jetzt ist „OhKyle“ der zweite Spieler, der dieses Item überhaupt gefunden haben soll. Auf jeden Fall ist er der zweite Spieler, von dem man gehört hat.

Außer tatsächlich in diesem besonderen Fall. Denn wie ein Reddit-Post zeigt, erhält der Spieler namens „OhKyle“ aus dieser Tasche einen „uncut Onyx“ also einen ungeschliffenen Onyx:

