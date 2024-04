Manor Lords: Das meistgewünschte Spiel auf Steam ist jetzt das meistverkaufte – Selbst negative Bewertungen loben es

Manor Lords war zuletzt das meistgewünschte Spiel auf Steam. Seit gestern ist es im Early Access und direkt ein Topseller. Wird es dem Hype gerecht?

Was ist das für ein Spiel? Manor Lords ist ein mittelalterliches Aufbau-Spiel, an dem der Solo-Entwickler Slavic Magic seit 6 Jahren arbeitet. Es verspricht detailverliebten Städtebau und groß angelegte Schlachten in einer beeindruckenden Grafik. Das ließ Manor Lords zum Hype-Spiel für Strategie-Fans werden und machte es zum meistgewünschten Spiel auf Steam.

Seit dem 26. April 2024 ist Manor Lords offiziell im Early Access und Spieler können sich endlich selbst ein Bild machen. Auf Steam gibt es die Mittelalter-Sim derzeit zum Einführungs-Preis von 29,99 €. Ab dem 10. Mai kostet es dann 39,99 €. Es kann aber auch ohne zusätzliche Kosten im Game Pass gezockt werden.

Mehr als 150.000 gleichzeitige Spieler und 90 % positiv

Wie läuft es für Manor Lords bis jetzt? Bereits 10 Minuten nach Start des Early Access war Manor Lords bereits der Nummer 1 Topseller auf Steam. Tausende Spieler stürzten sich direkt in die Mittelalter-Simulation: nach nur einer Stunde knackte es die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern.

Aktuell liegt Manor Lords auf Platz 6 der meistgespielten Spiele auf Steam und ist damit der führende Bezahl-Titel – die Top-5 besteht aus Free2Play-Spielen. Der bisherige Peak liegt bei 159.000 gleichzeitigen Spielen (via SteamDB). Es läuft also auf den ersten Blick richtig gut für Manor Lords – aber was sagen die ersten Spieler?

Das sagen die Wertungen auf Steam: Auf Steam genießt Manor Lords eine „sehr gute“ Wertung mit 90 % Empfehlungen bei über 7.400 Reviews. Die Rezensionen sind voller Lob für den Entwickler: Genau so würde man es richtig machen.

Die Spieler erkennen zwar den noch unfertigen Zustand des Spiels und vereinzelte Bugs an, scheinen sich jedoch überwiegend einig zu sein, dass das im Early Access eben so ist. Selbst in den negativen Bewertungen versichern Nutzer, dass Manor Lords Potenzial habe – nur im jetzigen Zustand sei es eben noch nicht zu empfehlen.

Ein paar der als „hilfreich“ eingestuften Bewertungen haben wir hier für euch zusammengetragen:

Ion (empfohlen): „[…] Beim Siedlungsbau und der Bedienung habe ich zu jeder Zeit das Gefühl, dass mitgedacht wurde. Das fängt bei einfachen Dingen wie sinnvollen Farben beim Bauen an und hört bei fairen Bedingungen für die Spielmechanik auf.[…]“

Delevend_ (empfohlen): „Mein Dorf ist echt abgefackelt!!! Das schlimme daran? Es sah auch noch GEIL aus xD Nach den ersten Stunden kann ich nur sagen, dass sich der Kauf sowas von gelohnt hat! Alles richtig gemacht und das mit viel Liebe! Atmosphäre, Detail, Sound einfach Klasse!“

Abruek (nicht empfohlen): „Ich verfolge das Spiel schon seit einer Weile, ungefähr seit die Demo erschienen ist. Es hat seitdem sicherlich viele Fortschritte gemacht und ich glaube, das Spiel wird irgendwann der König seines Genres sein, aber es ist noch nicht soweit. […]“

Es scheint also, als würde Manor Lords dem Hype bislang gerecht. Hierbei sollte man jedoch bedenken, dass es sich noch um recht frühe Bewertungen handelt und die meisten Nutzer bisher nur wenige Stunden im Spiel verbracht haben. Es wird sich also zeigen müssen, wie sich die Rezensionen auf längere Sicht entwickeln.

Unsere Kollegen von der GameStar stimmten allerdings in ihrem Test zu: Manor Lords begeistert selbst unfertig.

Auch auf Twitch ist Manor Lords beliebt und lockt tausende Zuschauer an. Streamer können zum Teil schon seit dem 12. April zocken und trugen so sicherlich auch ihren Teil zum Hype bei. Potenzielle Spieler konnten so abschätzen, ob es etwas für sie sein könnte. Insbesondere beim deutschen Publikum kam die Mittelalter-Simulation gut an: Zwei deutsche Streamer dominierten den neuen Aufbau-Hit auf Twitch