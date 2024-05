Destiny 2: Ihr könnt jetzt jeden Tag 4 saisonale Baupläne aus Lightfall freischalten, ohne ewig zu grinden

Jede Season bringt in Destiny 2 eine Vielzahl an neuen Waffen, die ihr in der Waffenschmiede mit ausgewählten Perks bauen könnt. Doch um sie bauen zu können, müsst ihr sie erst freischalten. Der Grind dafür ist ein Albtraum, doch bis zum Release von „The Final Shape“ möchte euch Bungie dabei unter die Arme greifen.

Wie möchte Bungie helfen? Seit dem 7. Mai 2024 hilft Destiny 2 den Hütern beim Grind und das im Bereich der Tiefenblick-Waffen. In jeder neuen Season seit „Witch Queen“ erscheint eine Vielzahl an neuen Waffen, für die ihr Baupläne freischalten könnt. Diese Baupläne droppen jedoch nicht zuverlässig und meist gleicht der Grind einem Lottospiel, in dem viele Stunden versenkt werden müssen.

Damit ihr also bis zum kommenden DLC „The Final Shape“ alle Waffen von Season 20 – 23 für den Bau freigeschaltet habt, spendiert euch Bungie pro Tag eine Waffe aus jeder Season. Diese droppen mit einem roten Rahmen – und das garantiert. Damit ihr wisst, was ihr dafür tun müsst, zeigen wir euch die Quellen der Waffen.

Jeden Tag bis zu 4 verschiedene Waffen mit Tiefenblick-Resonanz

Wie funktioniert die Aktion? Passend zum Open-Access-Monat, wird jeder Hüter, auch Free2Play-Spieler, die Chance haben, alle saisonalen Waffen aus Lightfall zu ergattern, um sie schmieden zu können.

Damit ihr euch täglich ein Exemplar der jeweiligen Season sichern könnt, müsst ihr die verschiedenen saisonalen Aktivitäten besuchen. Folgende sind für das Abstauben der Resonanzen wichtig:

Season 20: Wiederstand-Schlachtfelder, Exotische Mission „Avalon“

Season 21: Bergung, Tauchgang

Season 22: Savathûns Säule, Altäre der Beschwörung

Season 23: Rivens Versteck, Die Windung, Exotische Mission „Verflucht“

Die Aktion läuft bis zum Release von „The Final Shape“ und geht am 4. Juni 2024 zu Ende.

Lohnt sich die Aktion? Wer gerne alle Waffen der Seasons für seine Sammlung haben möchte, aber keine Lust hat unzählige Stunden in öden Aktivitäten zu verbringen, hat jetzt Glück. Mit dem garantierten Drop aus einem Run spart ihr euch Zeit und das nervenaufreibende Gefühl des Glücksspiels.

Es gibt keinen Haken, Bungie verzichtet hier komplett auf das berüchtigte RNG und möchte, dass Hüter ihre Sammlung vor dem großen Abschluss nochmal vervollständigen können. Seid ihr überrascht, dass die Entwickler nochmal richtig großzügig sind? Auch im PvP können Spieler jetzt auf drei neuen Maps zocken. Kennt ihr sie schon?