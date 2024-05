Destiny 2 schenkt euch 3 Erweiterungen – Will sie aber wieder zurück

Ihr wollt Destiny 2 und seine Story erfahren, doch alle Erweiterungen zu kaufen ist euch zu teuer? Dann habt ihr jetzt die Chance, drei wichtige DLCs in Bezug auf die Lore zu zocken, doch Obacht: Bungie wird sie euch wieder wegnehmen.

Was ist das für eine Aktion? Bungie hat vor dem Release des kommenden DLCs „The Final Shape“ eine Aktion gestartet. Ihr dürft drei große DLCs und ihre Inhalte einen Monat lang kostenlos ausprobieren und euch für den Kampf gegen den Zeugen wappnen. Zu den DLCs gehören:

Festung der Schatten

Jenseits des Lichts

Die Hexenkönigin

Zusätzlich zu dieser Aktion könnt ihr sogar alle saisonalen Aktivitäten aus Jahr 6 kostenlos spielen und euch die Ausrüstungen sichern, die man sich dort verdienen kann. Stasis und Strang sind auch inbegriffen. Wer also nie einen Cent in Destiny 2 ausgeben möchte, doch endlich die wichtigsten Story-Ereignisse der Licht- und Dunkelheitssaga ausprobieren wollte, hat jetzt die Chance. Warum sich die Aktion lohnt, zeigen wir euch im Folgenden.

„The Final Shape“ startet in weniger als einem Monat, seid ihr bereit, den Zeugen zu vernichten?

Witch Queen ist ein Muss für alle Lore-Fans

Was lohnt sich in dieser Aktion? Neben der Tatsache, dass ihr alle Items behalten und nutzen dürft, die ihr euch im Zuge der Aktion verdient habt, gibt es auch einen DLC, den ihr euch unbedingt reinziehen solltet, und das ist die „Witch Queen“-Erweiterung.

Was die Story anbelangt, hat die Festung der Schatten und Jenseits des Lichts mittelmäßig abgeschnitten und viele Hüter gähnend zurückgelassen, doch mit der Hexenkönigin hat Bungie seine Hüter erneut verzaubern können. Neben atmosphärischer Kulisse, Geheimnissen und packender Erzählung erhalten Hüter endlich tiefere Einblicke in der Story und weshalb die Schar so ist, wie sie ist.

Savathun, die Hexenkönigin

Wer sich also schon immer gefragt hat, warum die Schar der Dunkelheit dient, wird mit „The Witch Queen“ auf seine kostenfreien Kosten kommen. Ist Story jedoch nichts für euch, könnt ihr die vielen anderen Gruppenaktivitäten und Raids der DLCs ausprobieren. Vor allem die Tiefsteinkrypta der „Jenseits des Lichts“-Erweiterung ist einsteigerfreundlich und leicht zu lernen.

Wie lange geht die Aktion? Die Aktion läuft vom 7. Mai 2024 bis zum 3. Juni 2024. Ihr habt also einen Monat Zeit, alle DLCs abzuklappern. Wer sich nun fragt, was mit „Lightfall“ ist, dem neuesten DLC von Bungie, den müssen wir enttäuschen. Dieses Kapitel steht nicht kostenlos zur Verfügung, doch wir können euch beruhigen, ihr verpasst nichts.

Dieser DLC kam mies in der Community an und das aufgrund seiner flachen Story und verwunderlichen Entscheidungen, die für das Narrative getroffen wurden. Für Lightfall reicht es also auch, einige Lore-Videos bekannter YouTuber anzusehen – die sind kostenlos und fundierter als der DLC. Was unsere Destiny-Experten vom Lightfall-DLC gehalten haben, erfahrt ihr in dieser Meinung.