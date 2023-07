Destiny 2: Alles zum DLC „Die Finale Form“ von 2024 und dem großen Showcase

Die große Story der Licht- und Dunkelheits-Saga in Destiny 2 wird 2024 mit dem DLC „Die Finale Form“ ihren Höhepunkt finden. Seit Lightfall Season 21 wissen die Hüter, was der Zeuge vor hat. Doch erst 2024 wird sich in einem hoffentlich epischen Final-Jahr entscheiden, ob sie das Universum retten können. MeinMMO verrät, was bisher über den neuen DLC und sein großes Showcase bekannt ist.

Was ist „Die Finale Form“? „Die Finale Form“ ist der letzte DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga für Destiny 2, der auf allen Plattformen veröffentlicht wird.

Seit es Destiny gibt, existieren die beiden Mächte des Lichts und der Dunkelheit.

Der Reisende als „stummer Gott“ mit seinem Gegenstück dem „Schleier“ sind stumme Wesenheiten, die schon vielen Spezies zu einer blühenden Zukunft verholfen haben.

Gegen sie steht der Zeuge. Eine Manifestation vieler Existenzen einer uralten Spezies, die das Licht mithilfe der Dunkelheit vernichten will, um das Universum nach ihrem Willen zu formen. Denn in ihren Augen ist das Licht nur das Chaos der Existenz und das muss beseitigt werden.

Das Ziel: Eine nach den Vorstellungen des Zeugen geschaffene Form des Universums, um die es im letzten DLC der Saga „Die Finale Form“ gehen wird. Der Zeuge gefährdet damit jedoch auch alles, was darin enthalten ist. Also nicht nur die Erde und die Hüter, sondern auch die Welten ihrer verbündeten Völker.

Bungie hat mitgeteilt, dass die 10-jährige Saga von Licht und Dunkelheit 2024 mit einem „dramatischen Finale“ endet. Einen ersten Vorgeschmack darauf bietet dieser Teaser-Trailer:

Destiny 2: „Die Finale Form“ Release – Das Wichtigste in Kürze

Was ist das für eine Version? „Die Finale Form“ ist die letzte Erweiterung der Licht- und Dunkelheits-Saga in Destiny 2, welche auf allen Plattformen veröffentlicht wird.

„Die Finale Form“ ist die letzte Erweiterung der Licht- und Dunkelheits-Saga in Destiny 2, welche auf allen Plattformen veröffentlicht wird. Wann ist das Release-Datum? Derzeit gibt es noch kein genaues Datum. Doch sollte Bungie seinen Rhythmus nicht verändern, könnte „Die Finale Form“ Ende Februar oder Anfang März 2024 ihren Release feiern.

Derzeit gibt es noch kein genaues Datum. Doch sollte Bungie seinen Rhythmus nicht verändern, könnte „Die Finale Form“ Ende Februar oder Anfang März 2024 ihren Release feiern. Was erwartet mich? Aktuell ist noch nicht all zu viel bekannt, welche Inhalte das DLC bieten wird. Es wird jedoch sehr wahrscheinlich um die Rettung des Universums gehen oder zumindest um den Versuch, den Zeugen bei seinem Vorhaben aufzuhalten. Bungie hat zudem eine freudige Nachricht für viele Spieler offenbart: Der größte Revolverheld von Destiny Cayde-6 wird dafür extra in einer Manifestation zurückkehren. Und auch Ikora scheint im letzten DLC wieder eine größere Rolle zu spielen.

Aktuell ist noch nicht all zu viel bekannt, welche Inhalte das DLC bieten wird. Wie teuer wird das letzte DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga? Das ist ebenfalls noch unbekannt. Sollte Bungie sich jedoch wieder am DLC „Die Hexenkönigin“ oder „Lightfall“ orientieren, dann würde das Rund-um-Sorglos-Jahrespass-Paket mit allen mit allen 4 Seasons, 1 Raid und 2 Dungeons um die 100,00 bis 120,00 Euro (UVP) kosten.

Das ist ebenfalls noch unbekannt. Sollte Bungie sich jedoch wieder am DLC „Die Hexenkönigin“ oder „Lightfall“ orientieren, dann würde das Rund-um-Sorglos-Jahrespass-Paket mit allen mit allen 4 Seasons, 1 Raid und 2 Dungeons um die 100,00 bis 120,00 Euro (UVP) kosten. Ist das dann das Ende von Destiny 2? Nein. Bungie hat diese Frage ganz klar beantwortet: „Wir haben nicht die Absicht, Destiny aufzugeben. […]“ (via Reddit)

Tiefere Details zu diesen Informationen und was man bisher über „Die Finale Form“ weiß, findet ihr im weiteren Verlauf dieses Beitrags. Zudem werden wir diesen Artikel immer wieder mit den neuesten Informationen für euch updaten.

Das DLC “Die Finale Form” soll dramatisch enden.

„Die Finale Form“ Release Date – Wann gibt es konkrete Infos?

Wann ist Release? Das genaue Veröffentlichungsdatum für das Jahr 2024 von „Die Finale Form“ ist noch nicht bekannt. Dies wird Bungie jedoch wie immer in einem großen Showcase enthüllen und ihr könnt live dabei sein.

Das Showcase findet am 22. August 2023 statt. Die genaue Uhrzeit wird Bungie noch mitteilen.

Interessierten Spieler werden die Bungie-Entwickler in einem Livestream die ersten konkreten Details zu „Die Finale Form“ enthüllen und auch einen Ausblick auf die Zukunft von Destiny 2 geben.

Destiny 2 „Die Finale Form“ Handlung

Das Endspiel der Existenz: Während das aktuelle DLC „Lightfall“ die Spieler nur darauf vorbereitet hat, was sie erwartet, wird „Die Finale Form“ in seinem Erzähljahr den endgültigen, finalen Schlusspunkt unter der 10-jährigen Saga Licht- und Dunkelheits-Saga setzen.

Und das soll ein dramatischer Schlusspunkt werden, der trotzdem einige Fragen offenlässt.

Der Reisende ist das Merkmal von Destiny seit 2014. Seit die Spieler Destiny zocken, war er immer da. Von ihm haben sie ihre Kräfte und er hat nicht nur die Erde, sondern auch andere Welten technologisch vorangebracht und sie mit seinen stummen Gaben beschenkt.

Das Endgame in Destiny 2 steht kurz bevor

Doch inzwischen ist der Reisende arg in Bedrängnis, denn der Zeuge will sowohl ihn als auch sein Gegenstück den Schleier für sein Vorhaben nutzen.

Da der Zeuge, das Wesen vieler Wesen, glaubt die Wahrheit in der Dunkelheit des Schleiers erkannt zu haben, kennt er nur noch ein Ziel: Das „perfekte Universum“ erschaffen und es in seine „Finale Form“ bringen. Natürlich in eine Form, welche die gesamte Realität auf die von ihnen gewünschte Weise nachbilden soll. Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß man nicht.

Für den Reisenden scheint es jedoch nicht gut zu sein, denn er ist seit Millionen von Jahren vor dem Zeugen geflüchtet, damit der seinen Plan eben nicht verwirklichen kann.

Doch zu Beginn von „Lightfall“ konnte er dann nicht mehr flüchten.

Der Zeuge versuchte jeden Weg, um die benötigte Verbindung der beiden Gegenstücke zu erreichen. Und am Ende waren es die Hüter, welche ihn ahnungslos seinem Ziel so nah wie nie zuvor brachten. Er nutzte ihre Geister gegen den Reisenden und setzte die Verschmelzung mit dem Schleier in Gang, dem dunklen Gegenstück des Reisenden.

In Lightfall gelang dem Zeugen die Verschmelzung zwischen dem Reisenden und dem Schleier.

Seither steht der Reisende regungslos über der Erde. Und auch das Licht der Hüter ist schwächer geworden. Niemand weiß, ob er nicht vielleicht schon tot ist. Und vor allem der Zeuge ist nun außer Reichweite. Denn er ist mit seiner Flotte durch das dreieckige Portal im Reisenden geschritten und hat die Vorhut mit ihren Verbündeten machtlos davor zurückgelassen.

In „Lightfall“ enthüllen nun die kommenden beiden Seasons das weitere Vorgehen.

Die Vorhut hat dank Ahsa und Sloane in Season 21 herausgefunden, dass der Zeuge nicht unverwundbar ist. Er ist nicht die Dunkelheit. Er nutzt sie nur.

Ahsa offenbarte den Hütern zudem, dass ihnen ihre „alte Freundin“ Savathun, die Hexenkönigin, höchstwahrscheinlich den Weg offenbaren könnte, wie man dem Zeugen folgen kann.

Zavala sieht darin, Savathun von den Toten zurückzuholen, den einzigen Weg und ist nun fest entschlossen, das auch zu tun. Immaru, Savathuns Geist, könnte dieses Vorhaben möglich machen.

Die kommenden Staffeln in „Lightfall“ könnten also durchaus noch interessant werden. Vor allem wenn wir tatsächlich wieder auf die Hexenkönigin treffen. Und Bungie hat uns in einem Interview noch verraten: Ab Season 22 und 23 geht es richtig steil in den Einstieg zu „Die Finale Form“.

Wir sind noch nicht fertig damit, Antworten und Enthüllungen in den saisonalen Inhalten vor „Die Finale Form“ zu geben. Es werden definitiv noch weitere Dinge, die aus Lightfall hervorgegangen sind, und noch mehr Dinge, die aus der Schleier-Aktivität hervorgegangen sind, [in den letzten beiden Seasons von Lightfall] beantwortet. Diese Antworten kommen. Sie sind vorhanden, und […] es handelt sich um eine Struktur der Abfahrt und dann der Einfahrt in die Finale Form. erklärt der leitenden Erzähldesignerin Nikko Stevens in einem Interview mit MeinMMO

Was danach kommt, ist ungewiss: Bungie spricht jedoch immer öfter vom großen Destiny-Universum. Man wolle nach „Die Finale Form“ zunächst neue Wege gehen, damit mehr Spieler zukünftige Spielwelten einfacher erfassen und verstehen können.

„Die Finale Form“ wird aber dennoch definitiv das letzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit sein und es wird gleichzeitig die Grundlage für die Zukunft von Destiny 2 bilden oder vielmehr die Grundlage für ein neues Destiny-Universum.

So wurde zuletzt bekannt, dass Luke Smith und sein langjähriger Produktionspartner Mark Noseworthy derzeit für diesen besagten Ausbau der Marke „Destiny“ verantwortlich sind. Ihre Mission für die Zukunft ist also „darüber nachzudenken, Destiny zu einem Universum zu machen, das […] über ein einziges MMO-Projekt hinaus Bestand hat und fortbesteht.“

Mastermind Luke Smith spricht über die Zukunft von Destiny 2: Müssen „die Motoren wieder zum Laufen bringen“

Neben Destiny wird Bungie jedoch auch seine Zukunft als Multi-IP-Entwickler vorantreiben. Und auch hier ist bereits einiges bekannt:

So hat Bungie beim PlayStation Showcase im Mai 2023 das PvP-Spiel „Marathon“ angekündigt, das die gleichnamige Spielreihe aus den 90er-Jahren fortsetzen wird. Es ist ein Sci-Fi-Extraction-Shooter.

Und Bungie arbeitet noch an einem Multiplattform 3rd-Person-Action-Spiel mit Mehrspieler-Levels, der derzeit unter dem Namen „Matter“ läuft. Es soll sich stark auf PvP-Kämpfe und die E-Sport-Landschaft konzentrieren und ebenfalls Live-Service bieten.

Was haltet ihr den Informationen? Was macht euch besonders neugierig und was würdet ihr euch für Destiny in Zukunft wünschen? Oder habt ihr schon längst mit Destiny abgeschlossen – egal, was noch kommt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO gerne in den Kommentaren wissen.