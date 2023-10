Destiny 2 beseitigt nach 6 Jahren sein Farbenchaos: Bringt „endlich das, was in der Vorschau angezeigt wird“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wenn ihr mit Shadern so gar nichts am Hut habt, dann ist dieser verrückte Waffen-Trick vielleicht etwas für euch: Destiny 2: Spieler nutzen wieder alten Trick, der Bosse innerhalb weniger Sekunden besiegt

Was sind eure Gedanken zu den lang erwarteten Shader-Verbesserungen in Destiny 2? Und wie seht ihr die Bedeutung der direkten Kommunikation des Game Directors mit der Community? Findet ihr diese Möglichkeit gut oder glaubt ihr, das wird nicht lange halten? Sagt uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

So schreibt der Spieler HellChicken949 im Reddit zum Stream: „Joe, der tatsächlich mit der Community interagiert, ist wahrscheinlich das Beste, was er hätte tun können, und ich hoffe inständig, dass er nicht belästigt wird, weil diese Gelegenheit, tatsächlich mit dem Game Director zu kommunizieren, wirklich etwas Gutes ist.“

Diese Änderungen könnten also nicht nur eine einfache Fehlerbehebung sein, sondern nach sechs Jahren auch endlich mehr Transparenz in das Shadersystem von Destiny 2 bringen, indem Farben bald genauer und damit benutzerfreundlicher dargestellt werden.

Das ist nur eine sehr kleine Enthüllung […] aber wir haben die Icons der Shader für „Die Finale Form“ überarbeitet. Es gibt dann eine völlig neue Sektion in jedem Shader-Icon, die die schattierten Farbbereiche besser beschreibt. Alle sechs Farben sind vertreten. Die Farben sind in den neuen Icons anders angeordnet. Man muss immer noch wissen, wie Rüstungen aussehen, um es wirklich beurteilen zu können, aber die markanten Bereiche nehmen einen größeren Teil des Shaders ein, und alle versteckten Farben sind auf dem Shader-Icon dargestellt.

Wer also nur auf die kleine Vorschau des Shaders blickt, ahnte oft nicht, dass diese lügt. Das führte öfters zu Enttäuschungen und endlosen Experimenten, um den gewünschten Look zu erzielen. Doch dank der kleinen Enthüllung von Joe Blackburn könnte das schon bald der Vergangenheit angehören.

Seit 6 Jahren ein Problem: Die Unzuverlässigkeit der Shader-Vorschau in Destiny 2 war jahrelang eines der frustrierensten Probleme. Vor allem für modebewusste Hüter, denen aktuell 414 Shader in Destiny 2 zur Verfügung stehen.

So konnte die Destiny 2-Community am 25. Oktober ein Multi-Streaming-Event auf Twitch und YouTube erleben, bei dem Destiny-Streamer Datto einige bekannte Gesichter von Bungie zu Gast hatte.

