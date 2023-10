Seit kurzem sorgt ein bemerkenswerter Glitch in Destiny 2 für Furore, der das Spielerlebnis auf den Kopf stellt. Der neu entdeckte Fehler ermöglicht es Hütern, die Zeit anzuhalten und so bewegliche Objekte in der Spielwelt einzufrieren.

Was ist der Zeitstopp-Glitch? Bei dem kuriosen Effekt handelt es sich um einen neuen Glitch in Destiny 2, der nun durch die Entdeckerfreude der Spieler bekannt wurde. Der ungewöhnliche Fehler kann genutzt werden, um die Zeit oder besser die Bewegung in der Spielwelt vorübergehend anzuhalten.

Der Glitch selbst ist erstaunlich einfach, hat aber teilweise erhebliche Auswirkungen auf das Gameplay von Destiny 2.

So können damit rotierende Objekte, sowohl auf PvP-Maps als auch in der Open World, für eine gewisse Zeit angehalten werden.

Es lassen sich aber auch die Laufbänder im Gambit anhalten, um sich einen taktischen Vorteil gegen Eindringlinge zu verschaffen.

Aber auch automatische Spawn-Türen, aus denen normalerweise Gegner kommen, können damit versiegelt werden und lassen niemanden mehr durch.

Der „Zeitstopp-Glitch“ ist daher nicht nur ein ungewöhnlicher Effekt, sondern könnte Spieler schnell dazu verleiten, sich auch das Endgame zu vereinfachen.

Damit ist er fast so gruselig, wie die neuen Farben der Halloween-Waffen in Destiny 2:

Hüter beherrschen jetzt das Licht und die Zeit

So lässt sich die Zeit anhalten: Immer mehr Hüter nutzen den Zeitstopp-Effekt bereits. Was auch daran liegt, dass es nicht viel braucht, um ihn auszuführen. Nur eines ist unbedingt notwendig: Man braucht einen Leere-Warlock, um die Zeit, oder besser gesagt, die Objekte anzuhalten.

Rüstet die Magnetgranate und den Leere-Aspekt „Chaos-Beschleuniger“ aus.

Der Aspekt ermöglicht es, die Granate zu überladen. Sobald diese dann auf ein sich bewegendes Objekt geworfen wird, das für den Effekt anfällig ist, stoppt es.

Wie das Ganze im Spiel aussieht, demonstriert euch Lucky10P in diesem Video:

Die Spieler haben bereits begonnen, viele Dinge im Spiel mit dem Zeitstopp-Glitch auszuprobieren und dabei festgestellt, dass es auch bewegliche Objekte gibt, die nicht angehalten werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Boot im Strike „Die Lichtklinge“.

Außerdem kann der Zeitstopp-Glitch leicht Dinge ruinieren. So reicht es, einmal die Granate in die falsche Ecke zu werfen und schon ist man selbst eingeschlossen. Oder das eigene Team kommt in einer Aktivität nicht mehr weiter, weil sich Mechanismen nicht mehr bewegen oder Türen und Tore, durch die man gehen muss, sich nicht mehr öffnen.

Es ist also besser, den Glitch nur zum Spaß in der Open World zu benutzen. Auch wenn der Bug in einigen PvE- und PvP-Aktivitäten einen großen Vorteil bringen kann.

Darum wird der Spaß wohl bald zu Ende sein: Der Zeitstopp-Glitch in Destiny 2 ist zweifellos faszinierend, aber Bungie, der Entwickler von Destiny 2, hat in der Vergangenheit schnell auf derartige Fehler reagiert und Patches veröffentlicht, um sie zu beheben.

Es bleibt also abzuwarten, wie lange der Fehler, jetzt wo er immer bekannter wird, noch im Spiel bleibt.

Wusstet ihr bereits von diesem kuriosen Fehler? Und wie kritisch schätzt ihr die Möglichkeiten damit ein, dass der Warlock mit seinen Leere-Kräften sogar die Zeit stoppen kann? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

