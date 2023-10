Destiny 2 bringt zu Halloween etwas, worauf Spieler seit Jahren warten, aber wieder gibt es einen Haken

Halloween steht vor der Tür, und das bedeutet für Destiny 2-Spieler: das „Festival der Verlorenen“ ist zurück. Auch wenn sich die Aktivitäten in diesem Jahr erneut nicht ändern, wird das Event dennoch einige Neuerungen beinhalten. MeinMMO sagt euch, welche und wo der Haken ist.

Das erwartet Spieler 2023 zum Halloween-Event: Die jährliche Feier des Gruselfests „Halloween“ in Destiny 2 hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des Spiels entwickelt.

Traditionsgemäß setzen Spieler beim „Festival der Verlorenen“ gruselige (und alberne!) Masken auf. Wie beispielsweise eine Maske von Mara Sov oder auch dem Raidboss Rhulk.

Damit sammeln sie dann Leckereien, indem sie Event-Herausforderungen von Space-Omi Eva Levante in den sogenannten „Heimgesuchten Sektoren“ im gesamten System meistern.

Die schlechte Nachricht ist: Auch 2023 wird sich diese Event-Aktivität erstmal nicht ändern. Die Heimgesuchten Sektoren werden bleiben. Nur ihre Standorte werden wechseln.

Die gute Nachricht ist jedoch: Bungie wird euch 2023 zusätzlich einen härteren Schwierigkeitsgrad der „Heimgesuchten Sektoren“ liefern, die euch mehr Loot in Form von „Unheimlichen Engrammen“ bescheren und wohl auch mehr fordern werden.

Das Beste aber ist, dass es 2023 endlich einen komplett schwarzen Shader geben wird. Und das sogar in Lederoptik. Etwas, auf das die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Nur leider hat Bungie der Sache auch einen superschwarzen Haken verpasst.

Im Video könnt ihr sehen, was das Halloween-Event in Destiny 2 2022 zu bieten hatte:

Ein Memento, das nur drei Wochen lang verfügbar ist

Das ist das Problem beim Schwarzen-Leder-Shader: Ein schwarzer Leder-Shader für den eigenen Charakter ist der Traum vieler Hüter. So mancher würde diese Optik sofort erspielen, damit man die Dunkelheit in seiner Rüstung manifestieren und sich in einem coolen Leder-Finish-Look auf seinen Sparrow schwingen kann.

Doch der Plan hat gleich mehrere Haken:

Der schwarze Leder-Shader ist leider nur ein zeitlich begrenztes Memento und kann daher nur auf Waffen verwendet werden. Nicht auf Rüstungen.

Außerdem ist es ein zufälliger Drop in Form eines unheimlichen Engramms, also nicht gezielt farmbar.

Ihr könnt das Schwarze Leder-Memento auch nur während des Festivals der Verlorenen für eure Waffen erhalten. Nach dem Event wird es nicht mehr verfügbar sein, was bedeutet, dass Hüter, die zu dieser Zeit nicht im Spiel aktiv sind oder das Halloween-Event verpassen, das Memento vermutlich nie erhalten werden.

So wird das neue Halloween-Memento dann auf euren Waffen aussehen.

Die Community ist darüber gespalten: Viele sehen darin FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, wenn ein derart begehrtes kosmetisches Element nur für kurze Zeit verfügbar ist. Selbst wenn es nur für Waffen nutzbar sein wird.

Der Spieler Zero_Emerald hat allerdings die geringe Hoffnung, dass er die beim Festival der Verlorenen erspielten Mementos vielleicht doch stapeln kann und kommentiert via Reddit: „Ich hoffe, dass wir mehr als einen auf einmal behalten können. Es wäre schade, wenn in einer späteren Saison eine Waffe erscheint, die gut dazu passt, aber ich habe keine mehr übrig bis zum nächsten Jahr.“

Momentan ist jedoch immer nur 1 Memento im Inventar möglich und nicht stapelbar. Man muss sie also verbrauchen, um ein weiteres zu erhalten.

Der Spieler SnorlaxBlocksTheWay geht daher auch davon aus, dass Bungie hier genau wusste, was dies bei den Spielern bewirken würde.

Das Hinzufügen eines komplett schwarzen Leder-Shader-Mementos ist der Schlüssel, um die Leute dazu zu bewegen, an den Event-Playlisten teilzunehmen und dabei zu bleiben, damit die Spieler alle ihre begehrtesten Waffen mit dem Memento herstellen und dann Schaum vor dem Mund haben und ungeduldig auf die Rückkehr des „Festival der Verlorenen“ im nächsten Jahr warten. hat der Hüter SnorlaxBlocksTheWay im Reddit richtig erkannt

Das gibt es sonst noch beim Halloween-Event 2023

Natürlich wird es 2023 erneut eine neue spezielle Halloween-Waffe geben. Sie wird sich zu den anderen alten Halloween-Waffen in den Beutepool der Veranstaltung gesellen.

In diesem Jahr handelt es sich um einen schweren kosmischen Leere-Granatenwerfer namens „Acosmic GSP“ mit Schnellfeuergehäuse.

Das ist der schwere kosmische Leere-Granatenwerfer „Acosmic GSP“

Wie immer können die Spieler auch 2023 eine besondere Rüstung erspielen. Über die hatte Bungie seine Spieler bereits im Januar 2023 abstimmen lassen. Da hieß es Käfer oder Spinnen.

Gewonnen hat der Spinnen-Look. Ihr werdet also ein paar Arme mehr bekommen.

Die Halloween-Rüstung 2023 ist von Spinnen inspiriert

Das diesjährigen Halloween-Event wird zudem eine neue Art von Engrammen einführen: Die „Unheimlichen Engramme“.

Diese haben zwei Verwendungszwecke:

Spieler können sie einzeln öffnen, um wie gehabt einige Leckereien des Events daraus zu erhalten.

Oder ihr verwendet sie als Währung für das neue „Hokus Fokussing“. So habt ihr für 2500 Süßigkeiten die Möglichkeit, exotische Rüstungen mit vier Schwerpunktkategorien zu erwerben. Zusätzlich zum Schwerpunkt „Legendäre Waffen“. Darunter auch Rüstungen, die ihr vielleicht zuvor noch nie verdient habt.

Einzige Bedingung ist, dass Spieler die entsprechende Erweiterung besitzen müssen, an die die exotische Rüstung gebunden ist, damit sie beim „Hokus Fokussing“ erhalten werden kann. Eine vollständige Liste, welche Erweiterungen an welche Exo-Rüstungen gebunden sind findet ihr auf der Webseite von Bungie.

Wann startet das Halloween-Event? Am 17. Oktober, nach dem Weekly-Reset um 19:00 Uhr, könnt ihr euch auf die Jagd nach den neuen Halloween-Items begeben.

Was denkt ihr über die Entscheidung, den komplett schwarzen Leder-Shader-Memento zeitlich zu begrenzen? Glaubt ihr, dass dies die Spieler motiviert, an den Aktivitäten teilzunehmen, oder haltet ihr das für frustrierend? Hinterlasst uns eure Antwort gerne in den Kommentaren.

In Destiny 2 gibt es übrigens insgesamt 4 kostenlose Events: Destiny 2: Alle kostenlosen Events 2023 in der Übersicht und wie sie funktionieren