Spieler freuen sich in Destiny 2 über den ersten schwarzen Shader – Hat jedoch einen kuriosen Haken

Was sagt ihr zu „Erebos Glanz“? Schwarz genug? Habt ihr damit einen Look hinbekommen, der Batman Konkurrenz macht? Oder ist euch das zu langweilig und ihr bleibt lieber auffällig und farbenfroh?

Wo bekommt man den Shader „Erebos Glanz“: Aktuell ist der Shader „Erebos Glanz“ im Everversum erhältlich. Er kostet 300 Glanzstaub , kann also mit der ingame Währung bezahlt werden. Beachtet jedoch, das ihr nur diese Woche, also bis 28. März 2023 um 19:00 Uhr, zuschlagen könnt. Danach rotiert die Farbe erstmal wieder aus dem Angebot und macht Platz für neue Shader.

Das mehrschichtige Farbsystem, samt Überraschungseffekt, macht es notwendig bei neuen Rüstungen und Waffen immer mit dem eigenen Look herumzuprobieren. Shader haben in Destiny 2 oft ihre Tücken. So wie aktuell „Erebos Glanz“ und davor „Jacarini” oder „Ungutes Gefühl”. Einen kleinen Haken hatten bis jetzt alle Top-Favoriten bei den Schwarz-Optionen.

Auch 2023 haben fast alle Shader in Destiny 2 kuriose Farbeinschläge, die man nicht erwartet. Sicher, es gibt schwarze Shader im Spiel. Aber ein 100 % reines Schwarz, nachdem Hüter seit 6 Jahren lechzen, gibt es nicht. Zumindest nicht in Destiny 2.

