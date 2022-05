Shader in Destiny 2 verpasst Rüstung und Waffen coolen Razer-RGB-Look – Doch ihr müsst schnell sein

Der Weekly-Reset in Destiny 2 brachte gestern auf den ersten Blick nur das Übliche mit sich. Doch im Nachhinein hat sich ein zunächst unscheinbares Item als echtes Highlight entpuppt. Ein Shader, der auf den meisten Rüstungen nur einen rostigen Look zeigt, ist in Wahrheit das coolste Ding dieser Woche. Er verleiht bestimmten Rüstungen und Waffen nämlich einen pulsierenden Razer-RGB-Look. Den solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen!

Die letzte Woche in der Season 16 von Destiny 2 startete turbulent und mit ein paar Überraschungen. Erst war vor dem Weekly-Reset der Spitzenreiter-Aufholknoten spurlos aus dem Menü verschwunden. Das brachte Hütern, denen nur noch ein, zwei Strikes zum Eroberer-Titel fehlen einen kurzen Herzstillstand bei. Schuld waren hierfür wohl die Hintergrundwartungsarbeiten, wie Bungie erklärte, und fixte das schnell.

Kurz darauf entpuppte sich ein rostig-wirkender Shader im Everversum als echtes Fashion-Highlight. Damit können Spieler auch ihrem Hüter einen coolen Razer-RGB-Look verpassen, ganz so wie bei ihrem Gaming-PC. Doch nur auf bestimmten Rüstungen und nur wenn ihr euch beeilt!

Hier findet ihr den neuen Shader im Everversum-Shop.

Um was für einen Shader handelt es sich? Der Shader nennt sich „Foto-Finish“ und ist gerade im Everversum erhältlich.

In Destiny 2 sorgen Shader dafür, dass eure Rüstung farblich individuell gestaltet werden kann und zu euch passt. Fashion gilt immerhin in Destiny 2 als „das wahre Endgame“.

Destiny 2 veröffentlicht das erste Modemagazin, das sogar ich lesen würde

So kitzelt ihr den Razer-RGB-Look heraus: Der rostige Look des Shaders hat zunächst keinen Hype ausgelöst. Auf manchen Items und Rüstungen ist der besondere Effekt nämlich gar nicht zu sehen und er wirkt eher trist und langweilig – mehr rostig als cool.

Nur wenn euer Hüter bereits eine Hüterspiele-Rüstung mit LED-Effekt trägt, die also Leuchtelemente hat, kommt der pulsierende RGB-Farbwechsel-Effekt richtig zur Geltung. Dies gilt auch für Items und Waffen. Wie cool der Look dann ist, seht ihr in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So pulsiert der neue Shader „Foto-Finish“ auf Rüstungen mit LED-Effekt.

Der Shader funktioniert dabei sowohl auf den alten wie auch neuen LED-Rüstungen der Destiny-2-Hüterspiele. Zudem lassen sich natürlich auch Geister oder Sparrows, die Leuchteffekte haben, damit in pulsende Hingucker verwandeln, die eure Hüterkollegen neidisch machen werden.

Deswegen müsst ihr schnell sein: Wenn ihr eurem Hüter diesen coolen Look verpassen wollt, müsst ihr jedoch schnell sein. Der RGB-Farbwechsel-Shader „Foto-Finish“ ist nur diese Woche im Angebot des Everversums. Das bedeutet ihr habt nur bis zum 24. Mai um 19 Uhr Zeit den Shader zu erwerben.

Wie er danach verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass er dann erstmal eine Weile wieder aus dem Angebot verschwindet.

Was müsst ihr dafür berappen? Der Shader kostet euch 300 Glanzstaub. Ihr könnt ihn also mit der erspielbaren Ingame-Währung von Destiny 2 bezahlen, die ihr beispielsweise durch das Abschließen von zusätzlichen Beutezügen erhaltet.

Einmal erworben, könnt ihr ihn zudem immer wieder auf Rüstungen, Waffen oder Items anwenden.

Was sagt ihr zu dem Shader? Findet ihr ihn absolut einzigartig in Destiny 2 und habt ihr ihn euch deswegen auch bereits geholt? Oder ist euch dieses Highlight bis jetzt entgangen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr den Shader findet und ob ihr bereit seid, dafür euren hart erspielten Glanzstaub zu opfern.