Destiny 2: Weekly Reset am 17.05. – Finale Woche für Season 16

Wie steht es bei Euch? Habt ihr diese Season 16 bereits abgehakt oder fehlen da noch ein paar Kleinigkeiten, die ihr noch nachholen wollt? Oder seid ihr bereits gechillt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr über die neue Season glaubt.

Auch Tess, die Verkäuferin im Cosmetic-Shop von Destiny 2, wird in dieser Woche noch ein paar Season 16 Items anbieten. Wie wäre es mit diesem schicken Vex-Ornament „Egoclastisch“ für das die Exo-Waffe aus dem Raid Gläserne Kammer? Oder tuppert ihr euren Geist lieber in einen Krug?

Spitzenreiter-Dämmerungen: Um in die Königsdisziplin der Strikes, die Spitzenreiter-Dämmerung , über die Vorhut zu starten, braucht ihr ein Powerlevel von 1.575. Ihr kämpft zudem im Wettkampfmodus. Das bedeutet, ihr werdet 25 Powerlevel unter dem Spitzenreiter-Powerlevel von 1.600 kämpfen, sodass ihr taktisch geschickt und im Team abgestimmt vorgehen müsst. Zudem droppt euch die Dämmerungswaffe als Meisterversion, also Adept.

Diese Waffen bekommt man aus Dämmerungen: Jede Woche können die Spieler bestimmte Waffen aus den Dämmerungsstrikes erhalten. Im aktuellen Beutepool befinden sich derzeit sechs Waffen in Rotation. Nachdem letzte Woche das Automatikgewehr Pflichtgebunden erhältlich war, wird diese Waffen erhältlich sein, bevor der Loot in der neuen Season 17 dann wechselt.

Das passiert diese Woche: Die neue Season 17 (Name noch unbekannt) beginnt am 24. Mai 2022. Das bedeutet, ihr könnt in der Saison der Auferstandenen nur noch diese Woche nutzen, um bestimmte Inhalte abzuschließen. Zudem ist das gleichzeitig die letzte Woche des Hüterspiele-Events , wo ihr für eure Klasse kämpft. Die Warlocks dominieren derzeit die Rangliste und haben sich damit gute Aussichten auf den Gewinnerpokal erkämpft.

Die letzte Woche der Season 16 in Destiny 2 startet heute. Das bedeutet die letzte Möglichkeit, um ein paar saisonale Aktivitäten abzuschließen. Darunter der goldene Strike-Titel für Eroberer, die Hüterspiele Items oder die Waffe sowie die Ornamente der saisonalen Shotgun „Rücksichtslose Gefährdung“. Wir sagen euch, was diese Woche alles aktiv ist.

