5 Dinge in Destiny 2, die sich nach dem neuen Raid verändert haben

Am Wochenende kämpften Spieler in Destiny 2 zum ersten Mal im neuen Raid um den Titel Worlds First. Der Raid hat aber nicht nur die spannende Witch-Queen-Story fortgesetzt, sondern auch Veränderungen ins Spiel gebracht. Wir haben uns angesehen, welche Auswirkungen der Tod des Schülers für das Spiel hat.

Wer jetzt, nach dem ersten Abschluss des neuesten Raids „Der Schwur des Schülers“ Destiny 2 startet, wird einige Veränderungen feststellen.

Wer beispielsweise einen Blick auf die Pyramide wirft, erkennt, dass diese nun aufgebrochen ist. Die Spieler haben im Raid einen Weg in die Pyramide gefunden und das darin verborgene Geheimnis aufgedeckt.

Dies hat zum einen die „Witch Queen“-Story fortgesetzt, aber auch für alle anderen Spieler Veränderungen ins Spiel gebracht. Und auch sonst warten nach dem Raid noch weitere, neue Herausforderungen und Informationen in Destiny 2 auf euch.

Die Pyramide ist nun aufgebrochen und verströmt Energie.

5. Neue Cutszene: Ikora informiert zu den Geschehnissen

Nach dem ersten Login erhalten die Spieler eine neue Zwischensequenz. Hier berichtet Ikora über das Ende des Schülers und dass Savathun diese große Macht bisher zurückgehalten hat.

Außerdem erhalten die Spieler eine Warnung. Mit der Auslöschung des Schöpfers erwartet die Hüter bald eine unausweichliche Konfrontation mit dem Zeugen und seinen Anhängern.

Damit ihr euch die Cutszene nochmal ansehen könnt, verlinken wir sie hier.

4. Besucht Ikora für weitere Leere-Fragmente

Bis jetzt waren nicht alle neuen Leere-Fragmente im Spiel verfügbar. Doch das hat sich nun geändert. Wer Ikora nun auf dem Turm besucht, kann sich insgesamt vier neue Leere 3.0-Fragmente bei ihr kaufen.

Allerdings müsst ihr für diese Fragmente auch etwas zahlen. Sie kosten jeweils 25.000 Glimmer. Wenn ihr also alle haben wollt, lasst ihr für jeden eurer Charaktere insgesamt 100.000 Glimmer bei Ikora da, was alles andere als günstig ist.

Für den Jäger, Warlock und Titan sind das:

Echo der Instabilität: Granaten-Todesstöße gewähren flüchtige Geschosse für Leere-Waffen. (+10 Stärke)

Granaten-Todesstöße gewähren flüchtige Geschosse für Leere-Waffen. (+10 Stärke) Echo der Ernte: Präzisions-Kills auf geschwächte Ziele erzeugt eine Sphäre der Macht. (-10 Intelligenz)

Präzisions-Kills auf geschwächte Ziele erzeugt eine Sphäre der Macht. (-10 Intelligenz) Echo der Obskurität: Finisher-Todesstöße gewähren Unsichtbarkeit (+10 Erholung)

Finisher-Todesstöße gewähren Unsichtbarkeit (+10 Erholung) Echo der Entkräftung: Das Aufheben von Sphären der Macht gewährt Verschlingen (-10 Erholung)

3. Besucht Fynch in der Thronwelt

Wer nach dem Raid Fynch, den neuen NPC-Händler in Savathuns Thronwelt, besucht hat, erfährt seine Meinung zu den Geschehnissen. Er teasert zudem die neue Mission für die Hüter an, die jetzt in der Pyramide wartet.

Besucht Fynch in der Thronwelt, denn er hat eine Nachricht für euch.

2. Die Verborgenen haben eine neue Mission für euch

Nach dem Raid wurde eine neue Mission freigeschaltet mit dem Namen „Erhaltung“.

Wo bekommt man die neue Quest? Spieler erhalten diese Quest, wenn sie an der Beweistafel von Ikoras Verborgenen bei der Enklave vorbeischauen und dort den „Bericht: Pyramideninspektion“ annehmen.

Hier startet ihr die Mission „Erhaltung“ in Savathuns Thronwelt.

Die wöchentlich wiederholbare Mission „Erhaltung“ hat eine Powerlevelanforderung von 1.540.

Ihr sollt den Hohn daran hindern, seine Macht zurückzuerhalten.

Sie ist eine abgewandelte Light-Variante der ersten beiden Raid-Encounter.

Bei erfolgreichem Abschluss gewährt sie euch wöchentlich Spitzenausrüstung.

Zusätzlich könnt ihr verschiedene Scanobjekte in dem Bereich einsammeln.

Das Besondere an dieser Mission ist jedoch, dass Bungie mit ihr eine Möglichkeit im Spiel geschaffen hat den Raid „Schwur des Schülers“, zumindest in Teilen, auch solo oder mit bis zu 3 Spielern zu erkunden. Wenn man bedenkt, wie gut dieser Raid in der Community, trotz der Bugs im Wettkampfmodus, angekommen ist, wird das einige Spieler sicherlich freuen.

1. Exotische Glefen sind jetzt verfügbar

Die exotischen Glefen können jetzt geformt werden.

Bis jetzt war unklar, wie Spieler die exotischen Glefen erhalten können. Doch auch das hat sich nach dem Abschluss des Raid nun ebenfalls geändert. Die exotischen Glefen für alle drei Charaktere sind jetzt in der Enklave auf dem Mars verfügbar geworden.

Damit ihr die exotischen Glefen formen könnt, müsst ihr jedoch die Mission „Erhaltung“ abschließen und vor allem auch die Aufgaben im Urquell erledigt haben. Dann könnt ihr euch ans Formen der klassenspezifischen Exo-Glefen machen.

Exotische Titan-Glefe „Klinge der Handlung“: Mit ihr können Titanen einen Schild abfeuern, der alle darin enthaltenen Wächter vor eingehenden Angriffen schützt.

Mit ihr können Titanen einen Schild abfeuern, der alle darin enthaltenen Wächter vor eingehenden Angriffen schützt. Exotische Warlock-Glefe „Klinge der Absicht“: Sie errichtet ein heilendes Geschütz, dass den Warlock und Verbündete für kurze Zeit heilt.

Sie errichtet ein heilendes Geschütz, dass den Warlock und Verbündete für kurze Zeit heilt. Exotische Jäger-Gleve „Klinge der Übereinkunft“: Schießt einen zielverfolgenden Kettenblitz, der sich über Feinde ausbreitet und erheblichen Schaden verursacht.

Habt ihr die Veränderungen im Spiel bereits festgestellt und die neue Mission erkundet? Wenn ja, schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr diese Möglichkeit findet und vor allem wie euch die neue Raid-Light-Mission gefallen hat.