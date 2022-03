Destiny 2: Neue MP „Trichternetz“ vernichtet Gegnermassen in Sekunden – Top-Tier im PvE

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Der Rückstoß ist auch für eine MP sehr angenehm und gut kontrollierbar. So lassen sich auch in die Ferne gut platzierte Schüsse landen. Nochmal zum Vergleich, wie das Trichternetz mit den richtigen Perks die Einsiedlerspinne schlägt:

Was kann die Waffe? Die Leere-Waffe punktet mit den richtigen Perks in Reichweite, Stabilität und Handhabung. Durch den neuen Ursprungsperk „Veist-Stachel“ besteht eine Chance, beim Benutzen des Visiers, während Feindbeschuss das Magazin nachzuladen und euch einen Bewegungsschub zu spendieren.

In Destiny 2 hat Bungie für Witch Queen viele neue Waffen in den Loot-Pool geschmissen. Eine davon ähnelt der berüchtigten Einsiedlerspinne und kann sogar mit den richtigen Perks ganz gut mithalten. Wir zeigen euch, um welche es sich handelt und wie ihr am besten an sie ran kommt.

