Destiny 2 beendet bald stundenlangen Grind und sperrt für den Raid wichtige Waffen und Mods

Das neue TWaB von Destiny 2 ist erschienen und Spieler können sich auf harte Fakten für den neuen Raid, aber auch positive Ankündigungen für bestehende Probleme freuen. Wir zeigen euch, was Bungie kommuniziert hat.

Was wurde veröffentlicht? Auf den Abend von Donnerstag auf Freitag veröffentlicht Bungie meist ihr heißbegehrtes TWaB. Dieser Blog-Post enthält viele neue Informationen, woran das Entwicklerteam arbeitet, was als nächstes überarbeitet wird und welche Neuerung die Spieler zu erwarten haben.

Nun wurden neue Infos zum Raid, aber auch vielen Anpassungen bezüglich Aktivitäten und dem Crafting vorhergesagt. Wir zeigen sie euch alle.

Besserer Loot-Drop für den Urquell

Neue Aktivität mit Problemen

Was war das Problem? Spieler beklagten sich darüber, dass eine bestimmte Waffe in der 6-Spieler-Aktivität nicht droppt. Sie haben stundenlang gefarmt, doch kein einziges Exemplar des Automatikgewehrs „Begebenheit“ wurde fallen gelassen. Spieler protestieren und meinten, dass etwas mit der Drop-Rate nicht stimmt. Somit sah Bungie sich das an und verkündete bald Anpassungen.

Was wird geändert? Bungie sah ein, dass die Drop-Rate nicht ganz richtig gewählt wurde und datiert einen neuen Patch am Donnerstag, dem 10. März 2022.

Dort wird dann die Chance des Drops für Standard- oder Tiefenblick-Waffen um einiges erhöht werden. Doch ihr erhaltet auch die erhöhte Chance in der Großmeister-Version des Urquells Aszendenten-Legierungen zu erhalten.

Anpassungen für Fairness im neuen Raid

Neuer Raid – Schwur des Schülers

Wann startet der Raid? Der neue Raid „Schwur des Schüler“ startet um 19 Uhr am 5. März 2022. Um auch eine gewisse Fairness gewährleisten zu können, passt Bungie einige Dinge im Spiel an.

Was wurde angepasst? Folgende Waffen, Rüstungen und darunter auch Mods wurden für den Day-One gesperrt:

Waffen IKELOS_SMG_V1.0.2 – Legendäre Maschinenpistole Imperiale Nadel – Legendärer Bogen Große Ouvertüre – Exotisches Maschinengewehr Die Wardcliff-Spule – Exotischer Raketenwerfer

Rüstungen Wurmgott-Berührung – Exotische Armschützer des Titans Wanderfalken-Beinschienen – Exotische Beinschützer des Titans

Mods Unterdrückende Glefe



Darüber hinaus muss jeder Spieler mindestens Lichtlevel 1.530 besitzen, um erfolgreich jede Phase des Raids absolvieren zu können. Euer Artefakt wird euch bis zum Cap von 1.530 unterstützen. Artefakt-Level, die über dem Cap gehen, werden nicht addiert.

Was wurde noch angekündigt? Bungie verweist darauf, dass sie mit einem wachsamen Auge das Gambit beobachten. Sie sehen das Feedback und haben drei Schwerpunkte im Visier, die eventuell in zukünftigen Updates angegangen werden:

Benutzung der schweren Waffen

Die Häufigkeit der Invasionen

Urzeitler-Phasen (Die Lebenspunkte)

Bungie ist also noch damit beschäftigt, weiterhin Feedback einzuholen und womöglich werden dann erst Anpassungen in Kraft treten. Was meint ihr? Findet ihr es gut, dass Bungie die aufgelisteten Waffen für den Day-One-Raid sperrt? Lasst es uns wissen!