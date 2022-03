Destiny 2: Wartung und Server Down am 04.03. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was steckt in den Patch Notes? Für das heute Update werden die Patch Notes erst noch veröffentlicht. Traditionell erscheinen die Informationen zusammen oder etwas später nach dem Update selbst. Sobald uns diese vorliegen, ergänzen wir sie euch hier als Link.

Das müsst ihr heute wissen: In der Tat handelt es sich heute am 04. März nur um eine kleine Downtime. Wenn alles klappt, werden die Destiny-2-Server nur 15 Minuten offline sein.

Insert

You are going to send email to