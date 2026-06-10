In einer Woche wurden so viele starke Spiele angekündigt, dass ich eine App brauche, um den Überblick zu behalten

Früher hat MeinMMO-Redakteurin Jasmin Excel-Tabellen benutzt, um ihre liebsten Spiele zu tracken, da sie plattformübergreifend spielt. Jetzt braucht sie nur eine App dafür, die sämtliche neue Games in einer gigantischen Bibliothek auflistet.

Beim Summer Game Fest wurden zahlreiche Spiele vorgestellt, von denen ich mir einige Neuvorstellungen für später merken wollte. Auch Sony, Nintendo und Microsoft hielten ihre eigenen Shows ab, was meine Wishlist sprengte. Ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr all die tollen Titel merken, die ich für die Zukunft im Blick behalten möchte.

Früher habe ich für so was eine Excel-Tabelle genutzt. Da ich auf mehreren Plattformen spiele, reicht es mir nicht, mir einfach eine Wishlist auf Steam oder Ähnlichem zu erstellen, denn mit allen Plattformen zusammengerechnet wird das einfach zu unübersichtlich.

Vor ein paar Jahren wurde mir deshalb eine App vorgestellt, mit der es möglich ist, über alle Plattformen hinweg seine eigene Wishlist und Spielebibliothek zu erstellen. Dadurch wurde meine Excel-Tabelle nutzlos und ich habe es heute viel bequemer, meine eigenen Spiele und Wünsche zu tracken.

Das Beste ist, dass es sie neben iOS seit kurzem auch für Android gibt und somit von den meisten Handynutzern in Deutschland genutzt werden kann.

Video starten Der Trailer zu Vivarium sieht aus, als hätte es ihn schon vor 40 Jahren gegeben Autoplay

GameTrack vereinfacht mir meinen Gamer-Alltag

Mein liebstes Gadget für meinen Gaming-Alltag ist die App GameTrack. Sie hilft mir dabei, meine Spiele-Sammlung zu verwalten und den Überblick über meinen Backlog zu behalten. Außerdem kann ich damit meine Gaming-Aktivitäten dokumentieren:

Spiele können in mehrere Kategorien unterteilt werden, beispielsweise: „Wird gerade gespielt“, „Beendet“, „Wartet noch“ oder „Wunschliste“.

Um meine Games zu tracken, kann ich meine Konten auf Steam, PlayStation oder anderen Plattformen verknüpfen.

Die durchgespielten Games können dann bewertet werden. Am Ende des Jahres ist es immer schön zu sehen, welche Games man auf allen Plattformen durchgezockt hat und welche einem gefallen haben.

Am besten gefällt mir allerdings die Funktion, dass sämtliche Events aus der Gaming-Welt in der App zu finden sind. Nach jedem Event ist der Entwickler fleißig dabei, alle gezeigten Games in die Bibliothek aufzunehmen. So kann man direkt nach einem Event seine Wunschliste mit den Games erweitern, die einem in der Show gefallen haben.

Gerade nach so einem Event-Marathon wie zum Summer Game Fest lohnt sich die App in meinen Augen. Ich muss nur auf das jeweilige Event klicken und bekomme alle neu vorgestellten Games in einer übersichtlichen Zusammenfassung präsentiert. Hier muss ich dann nur noch anklicken, welche Spiele ich meiner Wunschliste hinzufügen möchte.

Auf der Startseite sind eure Spiele in Kategorien eingeordnet. Unter einem Menüpunkt sind sämtliche Events und die Ankündigungen gelistet. In eurem Profil kann jeder auf eure Reviews zugreifen, dem ihr Zugriff gebt.

Zudem aktualisieren sich die noch erscheinenden Games immer wieder, so dass man weiß, welches aktuelle Release-Datum gerade für ein Game geplant ist. Seit einigen Monaten gibt es eine neue Kalenderfunktion, bei der sogar ganz übersichtlich gezeigt wird, an welchem Tag welche Games erscheinen.

So kann man auch seinen Urlaub um ein Spiel herum planen, das man ganz dringend zocken will, und hat eine gute Übersicht, was alles im kommenden Monat oder Jahr erscheint.

Zudem gibt es noch viele weitere praktische Funktionen. Dazu zählt beispielsweise die Integration von HowLongtoBeat, sodass man direkt weiß, welche Spielzeit ein Game hat.

Einen Nachteil hat die App allerdings: Wer für den Service zahlt, der bekommt natürlich mehr Funktionen freigeschaltet. Dazu zählt beispielsweise das Einscannen der physischen Spiele, was mit Hilfe eines Barcodes möglich ist. Entweder bezahlt man monatlich, jährlich oder einmalig 100 €, was mehr ist als ein Vollpreistitel und gut überlegt sein sollte.

Hinzu kommt, dass die vielen Seiten etwas unübersichtlich wirken können. Auch heute noch suche ich manchmal nach bestimmten Funktionen oder Übersichten, die irgendwo versteckt sind.

Außerdem habe ich im Vergleich mit meinem Freund, der die App für einen Festpreis erworben hat, gemerkt, dass die kostenlose Variante etwas fehleranfälliger ist. In der Vergangenheit wurden bei mir beispielsweise neue Release-Dates nicht aktualisiert, bei ihm schon.

Es gibt auch noch andere Gaming-Track-Apps, die ihr nutzen könnt, falls euch GameTrack nicht zusagt. Eine weitere bekannte App ist beispielsweise Backloggd. Da ich allerdings zuerst Erfahrung mit GameTrack gemacht habe und mir die App gefallen hat, bin ich bei dieser geblieben, ohne mir andere Alternativen anzusehen. Vielleicht gibt es bei Backloggd andere Vorteile, die ich bei GameTrack momentan nicht vermisse, da ich die Konkurrenz nicht kenne.

In der App wird auch so deutlich, welchen Pile of Shame man sich bereits aufgebaut hat. Das wäre einem Spieler auf Steam vermutlich zu Gute gekommen, damit er die Übersicht behält: Ein Gamer auf Steam hat den wohl größten Pile of Shame, zockt nur ein 12 Jahre altes Spiel von Valve