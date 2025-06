Summer Games Fest 2025: Alle Infos im Live-Ticker

Das Summer Games Fest 2025 steht an. MeinMMO berichtet über alle neuen Ankündigungen und Trailer im Live-Ticker.

Wo kann ich das Summer Games Fest schauen? Beim Summer Games Fest 2025 präsentiert Geoff Keighley erneut seine Videospielshow, in der es neue Ankündigungen, Trailer und Reveals zu kommenden Videospielen geben wird.

Schauen könnt ihr das Ganze am Freitag, dem 6. Juni um 23:00 Uhr auf Twitch, YouTube oder bei unseren Kollegen auf dem Twitch-Kanal der Gamestar.

Was ist das für ein Ticker? MeinMMO begleitet euch für das Summer Games Fest 2025 und fasst euch alle wichtigen Informationen bezüglich Trailern und Neuankündigungen zusammen.

16:03 Uhr Schon gestern gab es mit der State of Play von Sony spannende Ankündigungen, die auch der x-Account des Summer Games Fests verbreitete. Eine der coolsten war wohl Marvel Tokon Fighting Souls von Arc System Works. Mit Guilty Gear und Dragon Ball FighterZ zeigte das Studio, dass man nicht nur schöne, sondern auch ziemlich kompetente Fighting-Games entwickeln kann. Bei der State of Unreal konnte man sich diese Woche auch eine Tech-Demo zu Witcher 4 anschauen. Das hat MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss gemacht und war begeistert: Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden 15:42 Uhr Auch Steam hat mittlerweile eine dedizierte Seite für die diversen Events zum Summer Games Fest. Dort könnt ihr euch schonmal eine Übersicht anschauen, manchmal gibt es dort auch vorab schon Ankündigungen. 15:35 Uhr Willkommen bei unserem Live-Ticker zum Summer Games Fest 2025. Das Event startet am 06.06.2025 um 23:00 Uhr und wir werden euch alle Informationen gebündelt zusammenfassen. Bevor das Event losgeht, halten wir unsere Augen nach möglichen Leaks oder Vorabankündigungen auf. Merkt euch unseren Ticker gerne mit einem Lesezeichen vor, damit ihr einfach zurückkehren könnt.

Welche Shows kommen noch? Das Summer Games Fest 2025 ist der Auftakt einer Reihe von Shows. In den Tagen danach gibt es aber noch kleinere Shows, die trotzdem relevant sind. Darunter Day of the Devs, Devolver Showcase, Wholesome Direct, Women-Led Games, PC Gaming Show und am 8. Juni das Xbox Games Showcase.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Hideo Kojima zeigt endlich sein neues Spiel in einem 10 Minuten langen Trailer; Death Stranding 2 kommt schon im Juni von Sophia Weiss

Welche neuen Spiele sollen gezeigt werden? Geoff Keighley hat auf seinem X-Account schon einige Vertreter für die Show bekanntgegeben. Darunter sind neue Trailer oder Informationen unter anderem zu folgenden Spielen:

Mafia the Old Country

Dying Light: The Beast

Death Stranding 2 (dazu gibt es auch einen separaten Stream am 8. Juni)

Fortnite: Star Wars Galactic Battle V: Death Star Sabotage

Ill (noch unbekanntes Horror-Spiel von Team Clout)

Auch unsere Kollegen von der Gamestar werden die vielen Shows rund um das Summer Games Fest 2025 begleiten und haben dabei ein eigenes Programm zusammengestellt. Im Zuge von FYNG Summer könnt ihr weitere Infos und Besprechungen zu den Shows erwarten. Alle Infos dazu findet ihr hier: Find Your Next Game Summer: Heute mit allem zur State of Play und der Launch-Party zur Switch 2