Spieler farmen in ARC Raiders Millionen Coins, doch die sind mit dem neuen Update nicht mehr nötig

Die dritte Expedition läuft gerade in ARC Raiders. Für zusätzliche Skillpunkte haben Spieler Millionen an Coins gefarmt, die mit einem neuen Update erstmal nicht mehr nötig sein werden.

Was wurde geändert? Am 17. April 2026 stellte Embark Studios ein kleines Update zur laufenden Expedition 3 online. Neben einigen Infos zum Zeitplan gibt es eine Änderung für die 5 Skillpunkte, die durch die Expedition verdient werden können. Zuvor mussten genügend Coins gesammelt werden, um die Skillpunkte zu erwerben.

Mit dem Update wurde die Voraussetzung geändert und die Skillpunkte werden jetzt mit ausgeteiltem Schaden verdient. Wie viel Schaden es genau sein wird, hat Embark Studios nicht verraten, allerdings muss dieser Schaden während der 5 Tage vom 28. April bis zum 3. Mai zugefügt werden. Wen ihr für die Challenge angreift, bleibt euch überlassen, da jeder Schaden an jedem Ziel zählen wird (arcraiders.com).

Diese kleine Änderung verärgert aktuell jedoch viele Spieler, die schon im Vorfeld Coins gesammelt hatten oder die für diese 5 Tage andere Pläne als ARC Raiders haben.

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Viele Stunden Vorbereitung wurden wertlos

Wie reagieren die Spieler? Im Subreddit zu ARC Raiders wird das Update heiß diskutiert. Die Meinungen sind eher negativ und beziehen sich vor allem auf die Änderungen für die 5 Skillpunkte und das kurze Zeitfenster.

Der Reddit-User DuhSheet schreibt, er habe 3 Millionen Coins gesammelt, um während der letzten Tage der Expedition zu „chillen“. Jetzt seien die Coins mit der Änderung praktisch wertlos. Zusätzlich erwähnt der User, dass er die Änderung zwar mag, sie jedoch am Anfang einer Season hätte kommen müssen. Sein Beitrag auf Reddit wurde von über 3.000 weiteren Usern geupvotet (Stand: 18. April 2026, um 8:50 Uhr).

Auch das Zeitfenster wird von DuhSheet und vielen anderen Spielern kritisiert, denn während der 5 Tage müssen die Raider zocken, sonst verpassen sie die Belohnungen. Dazu muss gesagt werden, dass bisher verpasste Skillpunkte von alten Expeditionen auch nachträglich erhalten werden konnten.

Nennen die Entwickler einen Grund für die Änderung? Ja, laut Embark Studios sei der stumpfe Grind für einen Geldwert nicht das Spannendste. Mit dem neuen Schadensziel möchte der Entwickler mehr Freiheit und Abwechslung in das Abschließen der Expedition bringen. Zusätzlich soll die Änderung fördern, dass der Loot auch benutzt werde, anstatt ihn über das 5-Tage-Fenster zu horten.

Während sich einige Spieler über die Änderungen für die dritte Expedition beschweren, klagen andere über zu wenig Content in ARC Raiders. Da ihnen langweilig wurde, haben sie eine neue Beschäftigung gefunden: die Kopfgeldjagd. Dabei werden sogar einige Streamer in ARC Raiders verfolgt: Spieler haben in ARC Raiders so wenig zu tun, dass sie jetzt Jagd auf Twitch-Streamer machen