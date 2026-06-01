ARC Raiders bringt endlich PvE wie The Division, aber nicht für euch

ARC Raiders testet aktuell eine Art PvE-Modus, der euch vor verräterischen Raidern schützt. Das Prinzip erinnert an The Division.

Was hat es mit dem PvE auf sich? ARC Raiders hat in China einen geschlossenen Beta-Test gestartet, in dem es einen Modus gibt, der verstärkt auf PvE fokussiert ist.

Gemäß chinesischen Testern funktioniert das System so:

Alle Spieler sind zunächst freundlich. PvP wird quasi als Teambeschuss gewertet, weil alle Raider theoretisch auf derselben Seite gegen die ACR kämpfen. Zudem ist Teambeschuss standardgemäß ausgeschaltet.

Wollt ihr PvP spielen, könnt ihr jedoch einen Knopf drücken und quasi abtrünnig werden. Dadurch wird Teambeschuss aktiviert und ihr habt wieder die Möglichkeit, andere Raider zu hintergehen.

Sobald ihr abtrünnig werdet, leuchtet eine rote Lampe an eurem Rucksack, die jeder sehen und daran erkennen kann, dass ihr abtrünnig seid und man euch nicht vertrauen kann.

Das Prinzip erinnert stark an die Dark Zone von The Division 1 und 2. Dort stehen zunächst ebenfalls alle Spieler als Division-Agents auf derselben Seite, doch können sie sich dazu entscheiden, abtrünnig zu werden, um anderen Spielern ihren wertvollen Dark-Zone-Loot zu rauben. Auch in The Division sind abtrünnige Agents für andere Spieler erkennbar.

Video starten ARC Raiders zeigt seine Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Chinesische Spieler bekommen eigene Version von ARC Raiders

Das steckt hinter den Unterschieden zur westlichen Version des Spiels: In China ist der Mega-Konzern Tencent für ARC Raiders (und The Finals) verantwortlich. Das gaben Embark Studios und Nexon bereits im August 2024 bekannt. Fortan sollte Tencent gemeinsam mit den Entwicklern des Extraction-Shooters zusammenarbeiten, um eine angepasste Version von ARC Raiders für den chinesischen Markt zu entwerfen (via Businesswire).

Für die chinesische Version stehen Anpassungen wie neue Features, Inhalte und die entsprechende Lokalisierung im Raum. Neben dem PvE-Modus nach Vorbild der Dark Zone von The Division soll es etwa auch einen Modus namens „Dual Boss“ geben, in dem zwei Boss-Gegner (wie die Matriarchin) auf derselben Map spawnen und Loot-Drops an zufälligen Orten landen.

Der Release der chinesischen Version von ARC Raiders steht allerdings noch aus und es ist noch nicht sicher, ob es die getesteten Features der geschlossenen Beta beim vollwertigen Release ins Spiel schaffen – oder nicht sogar noch größere Änderungen hinzukommen.

Das sagt die Community dazu: Auf Reddit wird die chinesische Version von ARC Raiders bereits stark diskutiert. Zwar dürfen die Spieler keine Videoaufnahmen der geschlossenen Beta teilen, doch bereits die Erzählungen der Tester machen westliche Spieler neidisch. Ein Nutzer schreibt etwa: „Das ist der PvE-Modus, auf den alle gewartet haben.“

Einige Nutzer finden das Prinzip interessant oder cool, andere fürchten, dass dadurch die Spannung verloren geht, die dadurch entsteht, dass man nicht weiß, wem man vertrauen kann und wem nicht. Unabhängig vom PvE-Modus finden einige Spieler aber auch, dass Embark den Dual-Boss-Modus im Westen testen sollte.

Das Entwicklerstudio des Shooter-Hits hat allerdings erst im Mai 2026 verkündet, die Frequenz von großen Inhalts-Updates deutlich zu senken. Statt wie bisher 1x im Monat neuen Content zu veröffentlichen, bekommt ihr jetzt nur noch 2x ein Update: ARC Raiders reagiert auf Spieler, die wegen fehlender Inhalte meckern: bringt neuen Content nur noch zweimal im Jahr