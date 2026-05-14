ARC Raiders reagiert auf Spieler, die wegen fehlender Inhalte meckern: bringt neuen Content nur noch zweimal im Jahr

ARC Raiders war im vergangenen Herbst ein riesiger Hit. Der Shooter zog über Monate hunderttausende Spieler auf Steam in seinen Bann. Doch in den letzten Monaten kippte die Stimmung. Fans beschwerten sich zunehmend über fehlenden Content. Jetzt reagieren die Entwickler.

Das ist die aktuelle Situation bei ARC Raiders: In einem Blog-Post vom 13. Mai 2026 kündigten die Entwickler an, radikal zu verändern, wie sie das Spiel updaten. Statt den bisherigen monatlichen Drops soll es größere Updates nur noch zweimal im Jahr geben.

Das nächste Update, Frozen Trail, soll daher auch erst im Oktober 2026 kommen, dafür sei es aber auch das größte bislang werden, mit einer riesigen Map, neuen Gegnern und einem ersten Einblick in die Hintergründe der ARCs. Den ganzen Post findet ihr auf der offiziellen Website von ARC Raiders.

Die Entwickler reagieren damit auf die anhaltenden Beschwerden der Community wegen fehlenden Inhalten. Sie erklären: Durch den monatlichen Update-Zyklus stehe man zu sehr unter Druck, und die Updates hätten weniger Impact.

In der Zwischenzeit soll es aber weiterhin Fixes und Events geben. Außerdem wollen die Entwickler die Zeit nutzen, um verstärkt am anderen großen Problem des Shooters zu arbeiten: den verdammten Cheatern.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

ARC Raiders ist tot, lang lebe ARC Raiders

So wird das diskutiert: In der Community sorgt die Entscheidung wenig überraschend für einen gewaltigen Aufschrei. Der X-Account ARC Raiders Informer, der regelmäßig News rund um das Spiel teilt, urteilt in einem Post, die Macher hätten gerade ihr eigenes Spiel gekillt.

Der Content Creator Loochy vertritt auf X jedoch eine ganz andere Sicht. Er schreibt, Spieler sollten einfach akzeptieren, dass sie für einen Kaufpreis von 40 Euro genug geboten bekommen hätten. Man könne ja für neue Inhalte zurückkehren und in der Zwischenzeit etwas anderes spielen.

Auch im Subreddit zu ARC Raiders ist die Stimmung gespalten: Manche Spieler schimpfen, man solle eben kein Live Service Game machen, wenn man es dann nicht wie eines behandeln wolle. Sie werfen den Entwicklern vor, den Shooter aufs Abstellgleis zu stellen, nachdem sie abkassiert hätten, um sich anderen Projekten zu widmen.

Ein Fan titelt hingegen auf Reddit: Wir sind sowas von zurück, Baby! Ein anderer stichelt: Zurück im Oktober.

Wie seht ihr das? Sind euch mehrere kleinere Updates lieber, oder freut ihr euch auf den großen Drop? Konntet ihr für 40 Euro genug aus ARC Raiders rausholen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Unser Shooter-Experte Dariusz analysierte die Situation rund um ARC Raiders bereits Anfang Mai und urteilte: Egal, wie gut die neuen Inhalte der monatlichen Updates sind, ohne richtiges Endgame blieben die Spieler frustriert. Den ganzen Artikel findet ihr hier: Riven Tides brachte tausende Spieler zu ARC Raiders zurück, aber hat das Update den Shooter wirklich gerettet?