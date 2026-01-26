ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Alexander Mehrwald
ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

ARC Raiders erhielt nach seinem Release eine detaillierte Roadmap mit einigen Infos zu neuen Inhalten. Diese ist nun veraltet und viele fragen sich, was Embark für das Jahr 2026 geplant hat.

Update, 26. Januar 2026: Der Artikel wurde geprüft und für das Frühjahr 2026 aktualisiert.

Gibt es eine Roadmap für 2026? Auch in 2026 wollen die Entwickler weiter an ARC Raiders arbeiten. Mit einer Roadmap nach seinem Release zeigte der Shooter und sein Studio, auf welche Inhalte ihr euch freuen könnt. Nun ist dieser Zeitplan aber veraltet und alle fragen sich: Was hat Embark für das fortlaufende Jahr 2026 geplant?

Die neue Roadmap namens „Escalation“ zeigt euch die geplanten Updates der Monate Januar bis April 2026. In jedem Monat soll es neue Inhalte geben, die sich wie folgt verteilen:

Die erste Roadmap für das Jahr 2026 bis einschließlich April.

Januar

  • Neue Matchmaking-Option ab Lvl 40+
  • Neue, geringere Kartenkondition
  • Spielerprojekt

Februar

  • Neue Kartenkondition
  • Neue ARC-Bedrohung
  • Spielerprojekt
  • Raider-Deck
  • Karten-Update
  • Expeditionsfenster

März

  • Neue Kartenkondition
  • Neue ARC-Bedrohung
  • Spielerprojekt
  • Scrappy Update

April

  • Neue Karte
  • Neuer großer ARC
  • Neue Kartenkondition
  • Expeditionsfenster

Genauere Infos zu den einzelnen Inhalten gibt es noch nicht. Diese werden meist näher an den jeweiligen Implementierungen bekanntgegeben.

Roadmap aus 2025 zeigt, was Embark zukünftig planen könnte

Für 2025 standen nach dem Release 2 größere Updates an, die das Spiel umfassend erweiterten:

  • North Line Update – November | Im November
    • Neue Map: Stella Montis
    • Community Freischalt-Event
    • Neue ARCs: Matriarch und Schredderer
    • Neue Items
    • Neue Quests
  • Cold Snap Update – Dezember | Im Dezember
    • Neue Map-Bedingung: Schneefall
    • Neues Event: Flackernde Flammen
    • Neues Raider Deck
    • Neue Quests
    • Neues Abreisefenster für die Expedition
Roadmap 2025 von ARC Raiders

Passend dazu veröffentlichte das Studio auch eine Grafik zur Roadmap. In dieser wurden alle Events und Inhalte nochmal aufgelistet. Sollte also Embark eine neue Roadmap veröffentlichen, wird diese wahrscheinlich im ähnlichen Stil visualisiert sein. Sobald es eine gibt, findet ihr sie natürlich auch hier.

ARC Raiders erfreut sich seit Veröffentlichung großer und vor allem steigender Beliebtheit. Die Spielerzahlen wachsen und zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend, der beweist, dass Extraction Shooter keine Nische sein müssen. Leider könnte der Shooter auch schnell seinen Glanz verlieren, wenn das Studio ein Feature implementiert, das sich viele Fans wünschen – denkt zumindest unser Shooter-Experte Dariusz: ARC Raiders stirbt, wenn es auf die jammernden Gamer hört, die PvE-Server fordern

ViktorFrankenstein
Ich freue mich schon auf die nächsten Entwicklungsschritte. ﻿😊﻿

