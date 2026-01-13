ARC Raiders macht viele Sachen richtig gut, aber das heißt nicht, dass der Extraction-Shooter unsterblich ist – und eine Forderung der Community könnte das richtig schnell beweisen.
Der Mix aus PvP und PvE ist einer der Grundpfeiler von ARC Raiders. Dennoch diskutiert die Community bereits seit Release, ob das Spiel separate PvE-Server einführen muss oder nicht. Einige Spieler wünschen sich dringend eine Möglichkeit, den Shooter ohne feindliche Raider zu spielen. Sie wollen zwar gegen die ARCs kämpfen und auch andere Spieler in der Spielwelt treffen, doch Gefechte untereinander sind unerwünscht.
Oft wird diese Forderung nach PvE-Servern mit einem leicht jammernden Ton geäußert. Die Person ist sauer, weil sie schon wieder nicht bemerkt hat, dass jemand in der Hütte am Auszug sitzt und sie einfach beim Extrahieren abgeknallt hat. Und ich verstehe den Frust, ganz ehrlich, aber ich bin überzeugt: Wenn ARC Raiders auf die jammernden Gamer hört, wird es sterben.
Die Taschen voll, der Puls steigt – extreme Spannung kommt auf
Jeder aktive Spieler kennt es. Ihr streift durch die Map, zerstört ein paar ARCs, erfüllt Missionen und lootet fleißig. Und dann BÄM, ihr findet plötzlich einen Bauplan für ein seltenes Item und wollt diesen auf jeden Fall rausschaffen.
Jetzt heißt es: Vorsicht.
ARC Raiders hat zwar ein starkes Sounddesign aber ihr solltet euch trotzdem nicht zu sicher fühlen, wenn ihr keine anderen Spieler hört. Wie oft kommt es vor, dass ihr dachtet, ihr seid allein, und dann ertönte plötzlich ein „Hello Raider“ oder „Don’t shoot“ aus wenigen Metern Entfernung? An jeder Ecke kann zu jeder Zeit jemand lauern, der euch den Garaus macht und euren Loot stiehlt.
Auf dem Weg zum Aufzug seid ihr vorsichtig – vorsichtig und aufmerksam. Euer Ziel ist klar: sicher rauskommen, egal wie.
- Plötzlich hört ihr Schüsse aus nördlicher Richtung – okay, dann wird es doch der Extraction-Point im Westen der Map.
- Nur noch ein paar Hundert Meter, aber ein sumpfiges Gewässer liegt vor euch. Da durchzulaufen ist laut und langsam. Ihr geht besser außenrum.
- Mist, eine Leuchtfackel steigt in etwa 200-300 Metern Entfernung zum Himmel auf. Ihr wisst: „Das war in Richtung des Ausgangs. Da könnte jemand einen Hinterhalt am Aufzug planen.“
- Ihr entdeckt einen Raider hinter einem Felsen. Ein weiterer liegt tot an der Konsole des Aufzugs. Eure Anwesenheit ist jedoch nicht aufgefallen. Ihr müsst euch entscheiden: Kämpfen oder abhauen und woanders extrahieren.
- Es wird der Kampf. Eine Granate fliegt, dann drückt ihr den Abzug der Stitcher. Euer Puls rast. Der Gegner fällt. Ein vorsichtiger Blick in den Rucksack des Campers, dann schnell raus.
- Nice, ihr habt es geschafft. Erfolgreich extrahiert, mit Bauplan. Und den Loot des Campers habt ihr auch mitbekommen. Jetzt erstmal 5 Minuten Pause, das war stressig.
Das war natürlich keine gänzlich ausgedachte Situation, sondern ist mir so im Spiel widerfahren. Warum ich euch das erzähle? Weil es die Spannung, die ARC Raiders auszeichnet, perfekt darstellt. Die Spannung, die auftritt, wenn ihr mit vollen Taschen zum Aufzug wollt.
Ohne PvP fehlt ARC Raiders eine wichtige Zutat
Ich bin in ARC Raiders meistens friedlich, mache meine Aufgaben und knalle ARCs ab. Andere Raider beobachte ich aufmerksam, aber wenn sie freundlich erscheinen, greife ich sie meistens nicht an. Man könnte meinen, ich spiele ARC Raiders quasi als PvE-Shooter.
Zwar liebe ich kompetitives Gameplay und spiele meistens PvP-Shooter wie Rainbow Six: Siege, Battlefield, Overwatch oder Valorant, aber in ARC Raiders interessiert mich eigentlich nur mein Loot. Hier spricht also niemand, der unbedingt PvP in ARC Raiders spielen will, sondern jemand, der selbst eher friedlich ist. Trotzdem weiß ich:
Das PvP darf ARC Raiders auf keinen Fall verloren gehen!
Das hat mir auch mein Ausflug in einige vergleichbare Spiele gezeigt. So habe ich kürzlich etwa mit Witchfire angefangen, um euch das demnächst genauer vorstellen zu können. Witchfire ist ein PvE-Extraction-Shooter in einem Fantasy-Setting, mit Destiny-Gunplay und einem Progression-System, das an Soulslikes erinnert.
Ohne zu viel von meinem Anspielbericht vorwegzunehmen, muss ich sagen, dass mir relativ schnell die drückende Spannung von ARC Raiders gefehlt hat. Die kann es zu einem gewissen Grad eben nur mit PvP geben. Das gleiche kritisiere ich auch bei anderen Spielen dieser Art. Sie alle machen auf ihre Weise Spaß, aber sobald ich die Spawns der stärkeren Gegner kenne oder weiß, wie ich sie plattmache, ist ein Großteil der Spannung weg.
PvP ist das entscheidende Puzzlestück, damit die Runden in ARC Raiders jedes Mal aufs Neue aufregend sind und Nervenkitzel bieten. Das Gefühl der ständigen Bedrohung kann nur durch die Ungewissheit möglicher feindlicher Begegnungen mit anderen Spielern erzeugt werden.
Ich sage mal voraus, was passieren könnte, wenn PvE-Server eingeführt werden:
- Für PvE-Spieler geht stückweise der Nervenkitzel verloren. Wenn kein Nervenkitzel geboten wird und die Spannung fällt, bleibt für die PvE-Spieler irgendwann nur noch der repetitive Grind. Der Gameplay-Loop wird für sie dadurch langweilig und von neuen Inhalten abhängig. Dann werden sie dem Spiel den Rücken kehren.
- Die Community wird geteilt, was zu längeren Matchmaking-Zeiten führt. Das PvP wird zunehmen, weil jeder, der keine Lust auf PvP hat, auf den PvE-Servern spielen wird. Auf den derzeitigen „normalen“ PvPvE-Servern werden fast alle PvP-affin sein. Fortan herrscht Krieg.
- Mit der Zunahme von PvP werden Cheater ein noch größeres Problem werden – wie etwa in Escape from Tarkov.
- Die coolen Interaktionen der Community, die für viele virale Clips sorgten, werden ebenfalls weniger: Viele der freundlichen Spieler sind entweder weg oder nutzen nicht mehr das Mikrofon, weil sie wissen, dass sie auf PvE-Servern nicht bedroht werden. In PvPvE-Lobbys wird das Mic nur noch für Toxicity nach einem Kill/ Tod genutzt,
- Die Spielerzahlen sinken und die Wahrscheinlichkeit, dass Embark weniger Ressourcen in das Spiel steckt, steigt. Updates werden weniger und/ oder kleiner und das Spiel dadurch noch repetitiver, wodurch noch mehr Spieler abwandern. Stück für Stück stirbt ARC Raiders.
Natürlich ist das nur eine Spekulation und auch ein bisschen schwarzmalerisch, aber ich bin wirklich überzeugt, dass dem Spiel ein entscheidender Baustein verloren ginge, wenn es separate PvE-Server einführt. Zumindest für einige Spieler wäre es danach tot, denn das Spiel, wie wir es aktuell kennen und lieben, wäre dann ein anderes.
Das erinnert mich an einem MMO mit Landschiffen die als Mobile Basis fungieren und der Sonne entfliehen mussten, weil die Erdatmospähre verloren wurde und nun ein überleben nur noch auf einem schmallen grad zwischen Tag und Nacht möglich ist. Lost Oasis
“PvE Ist der Tod des Spiels!. Hört ned auf Sie. PvP ist was wir wollen. PvEler sollen sich eben ein anderes Spiel suchen!” (zusammengefasst)
und am ende sind die PvPler Offline gegangen, weil Sie ihren PvP Spass ausgeträumt haben und die PvEler schon längst vergrault haben
PvP funktioniert nur solange es “FRAGs” gibt. Selbst dessen gedult ist nicht unendlich
Aber, mal schauen. Solange es die Community selbst regelt, besteht Hoffnung. “Für den Weltfrieden!” Ups, falsches Spiel
Ich denke, dass das Aggression-based-Matchmaking hier wirklich die perfekte Lösung ist. Also man kann in ARC Raiders schon wirklich SEHR friedliche Lobbys haben, und so muss auch keiner vergrault werden. Im Endeffekt ist es halt weder PvE noch PvP, es ist PvEvP. Es ist nicht strikt unterteilt, sondern bewusst gemischt. Und durch diese Mischung entsteht halt das besondere Spielgefühl des Spiels.
Hm.. Spiel verkauft sich gut, wird von vielen gespielt und wird hoch gelobt. Also ein gutes Spiel mit funktionierenden Spiel-Mechaniken. Warum jetzt daran was ändern!?
Hab mich gegen Arc entschieden, auch wegen dem PvP. Wenn jetzt ein PvE Modus kommt, würde ich es dann spielen? Nö. Da würde doch einfach was fehlen- ein bedeutender und funktionierender Teil wäre einfach weg! Was soll ich dann damit? Auf den Pile of Shame werfen? Nö, lasst es mal so wie es ist- passt doch! Nur halt nicht für alle. Und dies ist absolut ok.
Das Problem ist schonmal diese 2 fanatischen lager. Pve Only leute vs PvPler die nur ballern und auch 0 interagieren (was mmn DER hauptgrund für den Spaß an Arc Raiders ist. Das interagieren mit fremden spielern)
Ich hoffe die meisten spieler sind wie ich “dazwischen” und finden das eben beides zusammengehört. Wenn ich PvP möchte wird geschossen, wenn nicht dann spiele ich eben paar runden sehr friedlich und bin dann in einer ehrer ruhigen lobby aber auch da ist immer die gefahr das wer durchdreht und das ist auch gut so.
Eine Trennung wäre fatal… das würde die Lager noch weiter spalten und zusätzlich dauert (auf dauer) die spielesuche dann auch länger da es noch mehr geteilt wird.
Danke für diesen wichtigen Artikel- den kann man so nur unterschreiben!
PvE-Server schaden diesem Spiel – und das nachhaltig! Es ist die Mischung aus beiden, dass Arc so grandios macht! Nur will das die jammernde PvE-Fraktion beim besten Willen nicht verstehen.
Embark hat hier was grandioses erschaffen, es ist schon fast eine Beleidigung PvE-Server zu fordern, weil hier einfach nicht verstanden werden will, dass genau diese Mischung aus PvE und PvP das Spiel so einzigartig und grandios zugleich macht!
Ich habe außer in den “red-zones” bei meinen Matches kaum PVP Interaktionen, auch wenn ich sie mag. Ich spiele meist Solo. Irgendjemand ruft immer “dont shoot” und das wird in 9 von 10 Matches respektiert.
Ich glaube, dass Arc Raiders PVP eine Art soziales Experiment ist. Bekämpfen die Spieler sich rigoros, oder werden Zusammenschlüsse gebildet?
Man kann in der Regel mehr und einfacher looten, wenn man sich gegen die Bots zusammenschließt. Oft gibt es sogar Tausch zwischen den Spielern.
Aber die Gefahr dass einen jemand verrät ist immer da.
Sorry, aber das ist völliger Unsinn. Ich würde sofort in AR einsteigen, wenn es PvE Server geben würde. Die Mehrheit meiner Freunde und ich habe einfach keinen Spaß am PvP. Ich verstehe die Diskussion auch nicht. Alle die PvP wollen, können ja gerne auf den PvP Servern bleiben. Wenn die allerdings keiner mehr nutz ist das ja auch ein klares Statement gegen PvP und die PvE Entscheidung war richtig.
Was ist an dem Artikel völliger Unsinn? Wenn es PvE-Server gibt, spaltet sich die Community. Die server werden durch die Teilung leerer, die spielersuche dauert länger, die Spannung auf PvE-Servern geht gegen Null, was das Spiel sterben lässt.
Da braucht man auch die klare Diskussion nicht verstehen, weil es logisch ist was passiert mit der Einführung von PvE-Servern.
Bleibt doch einfach bei euren reinen PvE-Spielen oder lebt mit dem PvP-Shooter.
Sorry, aber dann ist es einfach kein Spiel für dich, und das ist vollkommen okay. Nicht alles muss für jeden Geschmack herhalten
Super Artikel, ganz deiner Meinung. PvE würde das Spiel in kürzester Zeit töten.
Also für mich ist das keine “Spekulation”… also ja, eigentlich schon, aber ich bin mir ehrlich gesagt sehr sicher, dass genau das eintreten würde, was du beschreibst – ich sehe es genauso!
Sobald die Server und damit die Spielstile einzeln verfügbar wären, würde ich auch PvE spielen müssen, weil auf den anderen Servern JEDER ballern würde. Und diese Anspannung die derzeit so viel ausmacht, würde auf einem PvE Server halt fehlen. Das Spiel wäre insgesamt nicht mehr das gleiche. Und aufgrund dessen, dass der Gameplay-Loop dadurch an Spannung verliert, würde die Hälfte der Spieler schnell wieder gehen.
Nein, solch eine Idee ist definitiv KEINE gute Lösung. Aber ich würde mir dennoch Anpassungen wünschen die aber auch in die Lore passen. zB dass sehr aggressive Raider die JEDEN abknallen, auch am Extraktionspunkt, quasi durch die Security “enttarnt” werden (also Shani, die ja genau dafür zuständig ist wie man auch im Tutorial schon lernt) und dadurch derjenige nicht mehr extrahieren kann… vllt auch irgendwie gebrandmarkt wird für diese Runde – es gäbe sehr viele Ansätze.
Es gibt hier noch ein weitere Problem. Die Erstellung von PvE Servern würde PvP in diesen nicht entfernen, sondern nur auf Klauen ändern.
Beispiel: Du bekämpfst und erledigst einen Bombardier und ein anderer Spieler warten versteckt in der nähe um den Loot davon zu klauen.
In einer PvPvE Umgebung wie aktuell ist das zwar auch möglich, aber unwahrscheinlicher da die Person die den Loot klauen will sich erstmal überlegen muss ob er das wirklich machen will da die Person oder Personen die den Bombardier erledigt haben sehr wahrscheinlich starke Waffen dabei haben und ihn beim Klauen des Loot dann beschießen könnten. In einer reinen PvE Umgebung kann er es dann ohne Konsequenzen machen.
sehr interessanter Faktor, den ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Guter Einwand!
Was mich damals an der “Dark Zone” in The Division so gestört hat, war, dass man sein Gear entweder auf PvP, oder auf PvE auslegen konnte. So war man quasi als Player Looter üblicherweise im Vorteil gegenüber seinen Opfern, weil man entsprechend ausgerüstet war. (Zumindest habe ich das so in Erinnerung) – ich nehme mal an, dass Arc Raiders dieses Problem nicht hat.
Ich kann zwar die Idee hinter dem Artikel verstehen und auch nicht widersprechen. Dennoch, gibt es Spieler wie mich, die dann doch lieber Helldivers 2 spielen, weil sie keinen Bock haben, nach einem harten Arbeitstag sich auch noch den Spaß von irgendwelchen Gankern verderben zu lassen.
Aber das ist ok so, es gibt Leute, denen das anscheinend Spaß macht. Und es gibt ja genug Spiele, sodass die Auswahl an Spielen insgesamt beide Spielstile bedienen kann. Also muss man jetzt hier mmn keine Kompromisse machen. Wem’s nicht passt, der macht es so wie ich und spielt eben was anderes.