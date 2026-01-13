ARC Raiders macht viele Sachen richtig gut, aber das heißt nicht, dass der Extraction-Shooter unsterblich ist – und eine Forderung der Community könnte das richtig schnell beweisen.

Der Mix aus PvP und PvE ist einer der Grundpfeiler von ARC Raiders. Dennoch diskutiert die Community bereits seit Release, ob das Spiel separate PvE-Server einführen muss oder nicht. Einige Spieler wünschen sich dringend eine Möglichkeit, den Shooter ohne feindliche Raider zu spielen. Sie wollen zwar gegen die ARCs kämpfen und auch andere Spieler in der Spielwelt treffen, doch Gefechte untereinander sind unerwünscht.

Oft wird diese Forderung nach PvE-Servern mit einem leicht jammernden Ton geäußert. Die Person ist sauer, weil sie schon wieder nicht bemerkt hat, dass jemand in der Hütte am Auszug sitzt und sie einfach beim Extrahieren abgeknallt hat. Und ich verstehe den Frust, ganz ehrlich, aber ich bin überzeugt: Wenn ARC Raiders auf die jammernden Gamer hört, wird es sterben.

Die Taschen voll, der Puls steigt – extreme Spannung kommt auf

Jeder aktive Spieler kennt es. Ihr streift durch die Map, zerstört ein paar ARCs, erfüllt Missionen und lootet fleißig. Und dann BÄM, ihr findet plötzlich einen Bauplan für ein seltenes Item und wollt diesen auf jeden Fall rausschaffen.

Jetzt heißt es: Vorsicht.

ARC Raiders hat zwar ein starkes Sounddesign aber ihr solltet euch trotzdem nicht zu sicher fühlen, wenn ihr keine anderen Spieler hört. Wie oft kommt es vor, dass ihr dachtet, ihr seid allein, und dann ertönte plötzlich ein „Hello Raider“ oder „Don’t shoot“ aus wenigen Metern Entfernung? An jeder Ecke kann zu jeder Zeit jemand lauern, der euch den Garaus macht und euren Loot stiehlt.

Auf dem Weg zum Aufzug seid ihr vorsichtig – vorsichtig und aufmerksam. Euer Ziel ist klar: sicher rauskommen, egal wie.

Plötzlich hört ihr Schüsse aus nördlicher Richtung – okay, dann wird es doch der Extraction-Point im Westen der Map.

Nur noch ein paar Hundert Meter, aber ein sumpfiges Gewässer liegt vor euch. Da durchzulaufen ist laut und langsam. Ihr geht besser außenrum.

Mist, eine Leuchtfackel steigt in etwa 200-300 Metern Entfernung zum Himmel auf. Ihr wisst: „Das war in Richtung des Ausgangs. Da könnte jemand einen Hinterhalt am Aufzug planen.“

Ihr entdeckt einen Raider hinter einem Felsen. Ein weiterer liegt tot an der Konsole des Aufzugs. Eure Anwesenheit ist jedoch nicht aufgefallen. Ihr müsst euch entscheiden: Kämpfen oder abhauen und woanders extrahieren.

Es wird der Kampf. Eine Granate fliegt, dann drückt ihr den Abzug der Stitcher. Euer Puls rast. Der Gegner fällt. Ein vorsichtiger Blick in den Rucksack des Campers, dann schnell raus.

Nice, ihr habt es geschafft. Erfolgreich extrahiert, mit Bauplan. Und den Loot des Campers habt ihr auch mitbekommen. Jetzt erstmal 5 Minuten Pause, das war stressig.

Das war natürlich keine gänzlich ausgedachte Situation, sondern ist mir so im Spiel widerfahren. Warum ich euch das erzähle? Weil es die Spannung, die ARC Raiders auszeichnet, perfekt darstellt. Die Spannung, die auftritt, wenn ihr mit vollen Taschen zum Aufzug wollt.

Ohne PvP fehlt ARC Raiders eine wichtige Zutat

Ich bin in ARC Raiders meistens friedlich, mache meine Aufgaben und knalle ARCs ab. Andere Raider beobachte ich aufmerksam, aber wenn sie freundlich erscheinen, greife ich sie meistens nicht an. Man könnte meinen, ich spiele ARC Raiders quasi als PvE-Shooter.

Zwar liebe ich kompetitives Gameplay und spiele meistens PvP-Shooter wie Rainbow Six: Siege, Battlefield, Overwatch oder Valorant, aber in ARC Raiders interessiert mich eigentlich nur mein Loot. Hier spricht also niemand, der unbedingt PvP in ARC Raiders spielen will, sondern jemand, der selbst eher friedlich ist. Trotzdem weiß ich:

Das PvP darf ARC Raiders auf keinen Fall verloren gehen!

Das hat mir auch mein Ausflug in einige vergleichbare Spiele gezeigt. So habe ich kürzlich etwa mit Witchfire angefangen, um euch das demnächst genauer vorstellen zu können. Witchfire ist ein PvE-Extraction-Shooter in einem Fantasy-Setting, mit Destiny-Gunplay und einem Progression-System, das an Soulslikes erinnert.

Ohne zu viel von meinem Anspielbericht vorwegzunehmen, muss ich sagen, dass mir relativ schnell die drückende Spannung von ARC Raiders gefehlt hat. Die kann es zu einem gewissen Grad eben nur mit PvP geben. Das gleiche kritisiere ich auch bei anderen Spielen dieser Art. Sie alle machen auf ihre Weise Spaß, aber sobald ich die Spawns der stärkeren Gegner kenne oder weiß, wie ich sie plattmache, ist ein Großteil der Spannung weg.

PvP ist das entscheidende Puzzlestück, damit die Runden in ARC Raiders jedes Mal aufs Neue aufregend sind und Nervenkitzel bieten. Das Gefühl der ständigen Bedrohung kann nur durch die Ungewissheit möglicher feindlicher Begegnungen mit anderen Spielern erzeugt werden.

Ich sage mal voraus, was passieren könnte, wenn PvE-Server eingeführt werden:

Für PvE-Spieler geht stückweise der Nervenkitzel verloren. Wenn kein Nervenkitzel geboten wird und die Spannung fällt, bleibt für die PvE-Spieler irgendwann nur noch der repetitive Grind. Der Gameplay-Loop wird für sie dadurch langweilig und von neuen Inhalten abhängig. Dann werden sie dem Spiel den Rücken kehren.

Die Community wird geteilt, was zu längeren Matchmaking-Zeiten führt. Das PvP wird zunehmen, weil jeder, der keine Lust auf PvP hat, auf den PvE-Servern spielen wird. Auf den derzeitigen „normalen“ PvPvE-Servern werden fast alle PvP-affin sein. Fortan herrscht Krieg.

Mit der Zunahme von PvP werden Cheater ein noch größeres Problem werden – wie etwa in Escape from Tarkov.

Die coolen Interaktionen der Community, die für viele virale Clips sorgten, werden ebenfalls weniger: Viele der freundlichen Spieler sind entweder weg oder nutzen nicht mehr das Mikrofon, weil sie wissen, dass sie auf PvE-Servern nicht bedroht werden. In PvPvE-Lobbys wird das Mic nur noch für Toxicity nach einem Kill/ Tod genutzt,

Die Spielerzahlen sinken und die Wahrscheinlichkeit, dass Embark weniger Ressourcen in das Spiel steckt, steigt. Updates werden weniger und/ oder kleiner und das Spiel dadurch noch repetitiver, wodurch noch mehr Spieler abwandern. Stück für Stück stirbt ARC Raiders.

Natürlich ist das nur eine Spekulation und auch ein bisschen schwarzmalerisch, aber ich bin wirklich überzeugt, dass dem Spiel ein entscheidender Baustein verloren ginge, wenn es separate PvE-Server einführt. Zumindest für einige Spieler wäre es danach tot, denn das Spiel, wie wir es aktuell kennen und lieben, wäre dann ein anderes.