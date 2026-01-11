ARC Raiders bietet euch fette Boni, wenn ihr dafür all euren Besitz opfert – Entwickler wollen jetzt, dass mehr Spieler sich das trauen

ARC Raiders war 2025 ein Überraschungserfolg, der immer noch anhält. Wie es in einem Extraction-Shooter üblich ist, kommt es irgendwann zu einem Wipe. In ARC Raiders war er aber freiwillig. Doch obwohl viele Spieler mitgemacht haben, wollen die Entwickler noch einiges verbessern.

Als ARC Raiders im Oktober 2025 gestartet ist, hätten wohl nur die wenigsten gedacht, wie erfolgreich der Extraction-Shooter werden würde. Immerhin tummeln sich bis heute zu den besten Zeiten zwischen 300.000 und 400.000 Spieler auf Steam (via SteamDB).

Am 22. Dezember 2025 kam es dann zum Extraction-typischen Wipe. Die Entwickler hinter dem Shooter, Embark Studios, gaben den Spielern aber die Wahl. Ihr konntet am Wipe teilnehmen, habt dafür basierend auf euren Items und Münzen Boni für den Server-Reset bekommen. Habt ihr abgelehnt, habt ihr einfach auf dem bleibenden Server weitergezockt.

In einem Interview mit PCGamesN verriet der Design Director des Spiels, Virgil Watkins, jetzt, dass sich etwas mehr als eine Million Spieler für den Wipe entschieden haben. Doch das reicht Embark noch nicht.

Vor allem wegen absurder Situationen ist ARC Raiders beliebt:

Man möchte Spielerdaten analysieren und den Wipe anpassen

Was möchte Embark für die Zukunft beachten? Eines der größten Feedback-Themen zum Wipe waren die Anforderungen für die Skillpunkte beim Reset. Ihr konntet bis zu 5 Skillpunkte für den Server-Neustart verdienen, 1 Million Münzen (und Wert eurer Ausrüstung) entsprachen dabei einem Skillpunkt.

Hierbei erklärt er, dass man wohl zu lange mit der Information gewartet hat. Man wollte warten, um die Anforderungen auch an die tatsächliche Wirtschaftskraft der Spielerbasis anzupassen, statt zu früh einfach zu raten. Watkins glaubt, dass die Info bei einigen Spielern dazu geführt hat, dass sie sich genötigt gefühlt haben, diesen Wert zu erreichen.

Laut Interview haben von den knapp 1 Million Spielern, die sich für den Wipe entschieden haben, etwa 35 % bis 40 % davon die vollen 5 Skillpunkte erreicht. Damit sei man zwar zufrieden, man wolle diesen Prozess in Zukunft aber noch interessanter gestalten:

Wir sind uns vollkommen bewusst, dass es nicht besonders motivierend ist, nur auf Geld aus zu sein, [und dies] dazu führen kann, dass die Nutzung Ihrer Ausrüstung unattraktiv wird, worauf sich die Leute gegen Ende eines Reset-Zyklus eigentlich freuen. Virgil Watkins über die Anforderungen für die Wipe-Boni (Quelle: PCGamesN)

Für die zukünftigen Server-Wipes möchte man analysieren, wie den Spielern die Boni gefallen haben. Außerdem möchte man sich anschauen, wie man Spieler, die etwas langsamer vorgehen oder nicht am Wipe teilgenommen haben, dazu bringen kann, das Feature zu nutzen. Man wolle diesen Spielern nicht das Gefühl geben, dass man sie zurücklässt.

Wipes sind wohl das kontroverseste Thema in Extraction-Shootern, weil man eben hart erbeuteten Loot verliert. Wie steht ihr dazu? Habt ihr in ARC Raiders am Wipe teilgenommen, oder seid ihr in der ersten Expedition geblieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ihr solltet aber aufpassen, was ihr alles anzieht: Spieler von ARC Raiders bewertet 30 Outfits danach, wie wahrscheinlich ihr damit im Shooter abgeschossen werdet