ARC Raiders ist ein Free-to-Play Extraction Shooter in Third-Person und mit Fokus auf PvPvE, der in einer gefährlichen, postapokalyptischen Version der Erde spielt. Die Welt wurde von einer mechanischen Bedrohung namens ARC verwüstet. Ihr schlüpft in die Rolle eines Raiders, deren Aufgabe es ist, durch das Plündern von Ressourcen und das Besiegen der ARC-Maschinen zu sichern. Zwischen euren Ausflügen an die Oberfläche kehrt ihr in die unterirdische Kolonie Speranza zurück, wo ihr eure Beute verkaufen oder zum Craften besserer Ausrüstung nutzen könnt. ARC Raiders wird von Embark Studios entwickelt und soll im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.