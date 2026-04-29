ARC Raiders: Powered Descender & White Flag – So findet ihr die Blueprints

Mit dem neuesten Update „Riven Tides“ hat ARC Raiders auch neue Items erhalten, die ihr in kommenden Matches finden könnt. Eines von ihnen ist der Powered Descender, eine Art Jetpack, um tiefe Stürze abzufangen. Wie ihr diese und weitere Blaupausen finden könnt, zeigen wir euch hier.

Wo findet ihr die Blaupause? Wenn ihr den Powered Descender oder die weiße Flagge selbst in der Werkstatt bauen wollt, solltet ihr auf die neue Map Riven Tides gehen. Es gibt zwei Orte die sich dafür lohnen:

Der Tennisplatz

Hotel Panorama Azzurro

Auf dem Tennisplatz können sich die Blaupausen überall befinden. Durchsucht dafür vor allem die Kisten und Behälter um das Gelände herum, ebenso wie Schränke, Spinde und Müllcontainer. Beim Hotel Panorama Azzurro solltet ihr euch lieber auf rote Spinde konzentrieren.

Beachtet, dass die neuen Blaupausen vermehrt auf der neuen Map spawnen, sie aber dennoch ein zufälliger Drop sind. Rechnet also nicht damit, dass ihr sofort beim ersten Öffnen eines Spindes Glück habt. Es kann mehrere Anläufe dauern, bis ihr eure gewünschte Blaupause habt.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Was kann der Powered Descender? Der Powered Descender ist wie eine Art „Jetpack“, nur dass dieser euch nicht in die Luft befördert. Er bremst bei tiefen Stürzen eure Geschwindigkeit ab. Ihr könnt so also auch tiefere Stürze überleben und weich auf euren Füßen landen.

Was kann die weiße Flagge? Bei der Flagge handelt es sich eher um eine kleine Spielerei. Ihr könnt die Flagge ausrüsten und dann in der Luft wehen oder sogar auf dem Boden platzieren. Eine Funktion hat sie nicht, ihr könnt damit aber euren Feinden klarmachen, dass ihr aufgebt.

Welche Items benötigt ihr für den Bau? Für beide Bauprojekte benötigt ihr unterschiedliche Komponenten. Folgende sind wichtig:

Weiße Flagge 10x Stoff 3x Plastikteile

Powered Descender 1x Energiestab 1x Turbinenkompressor



Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr an die neuen Blaupausen rankommen könnt. Neben den neuen Items gibt es auch noch weitere Gegenstände, die ihr vielleicht braucht oder haben wollt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht