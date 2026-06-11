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Bungie verschenkt 8 Cosmetics für Destiny 2 und ihr braucht nur 2 Minuten, um sie euch zu sichern – Gratis Codes für das neue Deadlands Bundle

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit < 1 Minuten
Destiny 2 Deadlands Bundle titan

Destiny 2 hat seine finale Erweiterung erhalten. Bungie verschenkt zum Abschluss nochmal Cosmetics und wir zeigen, wie ihr euch sie sichern könnt.

Destiny 2
Destiny 2
MMO-ShooterShooter

Was sind das für Cosmetics? Mit dem Release von Monument of Triumph veröffentlichte Bungie acht Codes, die ihr einlösen könnt, um völlig neue Cosmetics in Destiny 2 zu erhalten.

Mit den Codes bekommt ihr drei Ornament-Sets, jeweils eins pro Klasse, einen Shader sowie Anpassungsmöglichkeiten für euren Geist, euer Schiff und euren Sparrow.

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Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein

Destiny 2: Gratis Codes – So sichert ihr euch das Cosmetic-Bundle Deadlands

So sichert ihr euch die Cosmetics: Ihr könnt die Codes einfach kopieren und der offiziellen Website des Entwicklerstudios einlösen.

  • Deadlands Titan Ornament Set: 3TG-G67-PYD
  • Deadlands Warlock Ornament Set: MMX-3HF-CJ4
  • Deadlands Hunter Ornament Set: 6MC-A3F-X3R
  • Field Transcriber Ghost Shell: FPP-NHV-HNC
  • Mobile Array Sparrow: 7AM-PJR-GMX
  • Dynamic Equivalence Ship: K9P-PVD-NR6
  • Evergreen Destrier Sparrow: M3L-7DA-67C
  • Hot and Cold Shader: FLK-TXG-P4A

Alternativ empfehlen wir, auf den folgenden Link für Bungie.net zu klicken. Dort sind die Codes per Link hinterlegt, sodass ihr nur noch auf den Code (und anschließend auf „redeem Code“) klicken müsst – der Code wird dann automatisch ins Einlöse-Feld eingefügt, ohne dass ihr ihn händisch kopieren müsst.

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Gefallen euch die geschenkten Cosmetics und rüstet ihr beispielsweise die Ornament-Sets aus, oder verstauben sie in eurem digitalen Kleiderschrank? Schreibt es uns in die Kommentare!

Monument of Truth brachte aber nicht nur neue, geschenkte Cosmetics, sondern auch eine letzte, exotische Mission. Diese Mission ist allerdings gut versteckt, weshalb MeinMMO-Autor Christos sie euch zeigt und verrät, was ihr zum Abschluss der Quest tun müsst. Mehr dazu in diesem Artikel: Destiny 2 versteckt neue Exo hinter einer geheimen Quest – So bekommt ihr Culls Schatten

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