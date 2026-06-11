Auch Warframe verabschiedet sich von Destiny 2, würdigt den Loot-Shooter mit einer neuen Belohnung

Nach dem letzten Update von Destiny 2 verabschiedet sich neben der Community auch Warframe von dem MMO-Shooter und würdigt ihn mit einem besonderen Titel.

Was ist das für ein Titel? Es handelt sich um einen Titel, in Warframe „Honoria“ genannt, der im eigenen Spielerprofil angezeigt werden kann. Dieser lautet: „Make Your Own Fate“, auf Deutsch „Bestimm dein eigenes Schicksal“.

Dieser Titel ist direkt an Destinys „Guardians Make Their Own Fate“ angelehnt, eine Art Motto des Hütergeistes aus dem Spiel.

Um den Titel in Warframe zu erhalten, können Spieler am 17. Juni 2026 eine Alert-Mission auf Telesto spielen, wo dieser als Belohnung winkt.

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Kollegiales Verhalten zwischen zwei Loot-Shootern

Wie kam es zu dieser Aktion? Die ehemalige Community-Managerin und nun kreative Direktorin von Warframe, Rebecca Ford, wurde auf X von einem Fan von Destiny 2 sowie Warframe gefragt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit dazu gäbe, ein derartiges Honoria zu schaffen.

Ford bedankte sich für die Idee und versprach, „so schnell wie möglich eine Lösung dafür zu finden“. Und das nahm sie beim Wort.

Gerade um die 2 Stunden später folgte schließlich ihr Update, dass der Plan in die Tat umgesetzt wurde:

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Wie reagieren Spieler auf ihren Einsatz? Spieler freuen sich sehr über diese Aktion und feiern den Einsatz der eigentlichen Konkurrenz. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass sich Ford bezüglich des Endes und der Bedeutung von Destiny 2 ausgesprochen hat.

Rebecca Ford hat sich durch ihre Aktionen bei der Community von Destiny 2 durchaus beliebt gemacht:

„Jedes Mal, wenn ich von der Warframe-Community höre, höre ich meistens, dass die Spieler eine tolle Truppe sind, aber auch, Rebecca Ford based sei. Ich liebe es, wenn Gerüchte wahr sind“, schreibt @falloutplays auf X.

Auch @AutumnWindLuna findet: „Wenn Bungie ihre eigene Rebb Ford hätte, würden wir gerade Käse essen und Wein trinken, anstatt uns zu fragen, was wäre, wenn.“

Werdet ihr selbst in Warframe diesen Titel verdienen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen. Zum Ende von Destiny 2 schaffte es das Spiel auf den Spitzenplatz der Steam-Charts. Das liegt einerseits an der motivierten Spielerschaft, aber auch an einem dicken Steam-Sale: Destiny 2 verabschiedet sich mit einem dicken Sale, Spieler bringen es auf Platz 1 der Steam-Charts