MrMoregame zieht nüchternes Fazit nach 12 Jahren auf Twitch: „Der, den man auf den 2. oder 3. Bildschirm packt“

Der Twitch-Streamer Pascal „MrMoregame“ Rothkegel blickt auf seine bisherigen 12 Jahre Karriere zurück und ist sehr dankbar. Auch wenn seine durchschnittlichen Zuschauerzahlen nie die Höhe erreicht haben, die er sich gewünscht hat.

Wer ist der Streamer? Der YouTuber und Streamer MrMoregame ist in der deutschen YouTube- und Twitch-Bubble ein Urgestein: Er erstellte seinen YouTube-Kanal im Jahr 2010 und seinen Twitch-Kanal rief er 2011 ins Leben. Seine Inhalte drehen sich hauptsächlich ums Gaming, wobei er damit eine große Bandbreite abdeckt.

MrMoregame hat auch bei dem WoW-Twitch-Event Sauercrowd mitgemacht. Er veranstaltete außerdem einen Subathon, bei dem er insgesamt ein Jahr lang durchgehend live auf Twitch war.

Seinen Partner-Status auf Twitch hat er schon 12 Jahre und blickte im Rahmen seines jetzigen Jubiläums auf seine bisherige Karriere zurück.

Auch Gronkh ist schon sehr lange Zeit auf beiden Plattformen vertreten:

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player Autoplay

12 Jahre Twitch-Partner und nie richtig erfolgreich

Was zieht MrMoregame für ein Fazit? Auf X feierte MrMoregame zunächst sein 12-jähriges Twitch-Jubiläum. In einem separaten X-Post ließ er seine bisherige Karriere ein wenig Revue passieren und schien einen nüchternen Blick auf sich selbst zu haben:

12 Jahre Twitch-Partner und nie richtig erfolgreich geworden, läuft. Ne, aber ernsthaft. Ich bin sehr zufrieden. […]



Ich bin halt der cozy, comfy, chillige Guy. Der, den man auf den 2. oder 3. Bildschirm packt, während man im Homeoffice Arbeitszeitbetrug macht. Kein ‚Main-Monitor‘-Streamer. Und das ist halt, wie ich finde, hart, da irgendwie seine Base zu erreichen.



– MrMoregame auf X

Weiter schreibt der Twitch-Streamer, dass sein eigentliches Ziel 1.000 durchschnittliche Zuschauer gewesen sei. Jetzt habe er 200 bis 300 Zuschauer, damit sei er aber auch zufrieden. Er strebe keine riesigen Zahlen an, wie 10.000 oder 20.000, denn: Man muss realistisch bleiben und überlegen: WAS will ich machen und WAS will ich erreichen und KANN ich das erreichen mit dem, was ich tue? Insgesamt sei er aber sehr dankbar für alles.

In den Kommentaren unter dem Post beglückwünschen ihn seine Fans und haben positive Worte für ihn übrig. Viele schreiben, dass 200 bis 300 Zuschauer trotzdem eine hohe Zahl ist und dass MrMoregame sich nicht damit vergleichen soll, was er nicht geschafft habe.

Wie findet ihr MrMoregame? Schaut ihr ihn oder eher nicht? Schreibt es uns in die Kommentare!

Zudem freut sich MrMoregame darüber, dass seine aktuellen YouTube-Videos so gut bei der Community ankommen. Vor kurzem belebte er nämlich seinen nur wenig bespielten YouTube-Kanal wieder und nimmt seitdem seine Zuschauer mit auf seine Abnehmreise: Beliebter Twitch-Streamer überrascht seine Community nach 6 Jahren mit Comeback auf YouTube, der Grund ist ernst